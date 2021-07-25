Ленобласть представит два туристических маршрута на конкурсе АСИ "Открой свою Россию"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Два проекта от Ленинградской области будут представлены во всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию", сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Область представляет на конкурс два маршрута: "Семь чудес Карельского перешейка" и "Победам Петра виват!". В первый маршрут входят исключительные геологические редкости Ленинградской области, уникальные памятники природы, камы, острова, скалы, болота, русский лес с ландышевыми полянами. Во второй - знаковые исторические места культуры и истории Ленинградской области, связанные с личностью императора Петра Великого", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в проектную группу от региона входят представители Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, комитета по природным ресурсам Ленинградской области, а также дирекции особо охраняемых природных территорий субъекта.

Конкурс "Открой свою Россию" пройдет в два этапа: на первом из них оргкомитет примет заявки и сформирует уникальный банк идей со всей страны для проектирования новых турпродуктов, а на завершающем конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей. Они станут участниками специально разработанной обучающей программы, в рамках которой проекты будут детально проработаны и усовершенствованы. Впоследствии Ростуризм выберет из них те, которым будет присвоен статус "Брендовый маршрут всероссийского проекта".

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ и Минкультуры РФ. Цель конкурса - создать и сделать известными новые маршруты путешествий по России.