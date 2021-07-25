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Пандемия COVID-19

Во Франции задержали более 70 участников акций протеста против коронавирусных ограничений

В акциях протеста против намечаемых властями мер по борьбе с коронавирусом участвовала в общей сложности 161 тыс. человек. Во время наведения порядка травмы получили 27 полицейских и два жандарма, пострадавших среди манифестантов нет

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Полиция и жандармерия Франции задержали в субботу 71 участника манифестаций, организованных в знак протеста против новых санитарных мер, которые призваны предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел страны.

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Из 24 задержанных в Париже 21 помещен под стражу. Всего в стране после участия в демонстрациях арестованы 68 человек. Во время наведения порядка травмы получили 27 полицейских и два жандарма. Пострадавших среди манифестантов нет.

В акциях протеста против намечаемых властями мер по борьбе с коронавирусом участвовала в общей сложности 161 тыс. человек, причем в столице - 11 тыс. Столкновения демонстрантов со стражами порядка произошли в таких крупных городах, как Лион, Нант и Тулуза. В Париже они развернулись на Елисейских Полях уже после завершения манифестации.

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ФранцияПандемия COVID-19
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