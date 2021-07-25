Синоптики прогнозируют возвращение жары в регионы Центральной России к 27 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха в среднем на 3-5 градусов, по данным синоптиков, ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа к 27 июля. Так, в Белгородской, Воронежской, Орловской, Смоленской областях 27 июля прогнозируется до плюс 29-31 градусов, местами возможны дожди с грозами, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

По данным синоптиков, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тверской областях, где 25 июля воздух прогрелся до плюс 24-27 градусов, 26-27 июля ожидается повышение температуры до плюс 31 градуса. "На территории Брянской области [ожидается] переменная облачность. <...> Местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер переменных направлений ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью - от плюс 11 до плюс 16 градусов, днем - до плюс 31 градуса", - говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

До плюс 28-29 градусов к 27 июля прогнозируется в Калужской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областях, там осадки маловероятны. Такая же температура воздуха и небольшие дожди возможны27 июля во Владимирском, Липецком и Тульском регионах. "27 июля будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза, при грозе местами порывы ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 10-15 градусов, днем - до плюс 29 градусов", - отмечается на сайте Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимирской области.

Не выше плюс 26-27 градусов до 27 июля ожидается в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, где также 26 и 27 июля местами возможны небольшие дожди. "Днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью - плюс 6-11 градусов, местами - плюс 3 градуса, днем - плюс 21-26 градусов", - сообщается на сайте управления МЧС по Костромской области.