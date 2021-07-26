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Пандемия COVID-19

Астраханские отели и турбазы будут заселять гостей только с QR-кодом или ПЦР-тестом

Мера связана с ухудшением эпидобстановки. Темпы прироста заразившихся коронавирусом за сутки составляют в регионе 0,68%, что выше, чем в среднем по стране

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Гостиницы, санатории, отели и турбазы Астраханской области решением регионального оперштаба с 26 июля начинают заселять туристов только при наличии у них QR-кода после прохождения вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Эти меры введены в связи с ухудшением эпидситуации в регионе. Об этом в Instagram сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

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"Ограничения, которые вступят в силу 26 июля. Санатории, базы отдыха и гостиницы смогут принимать только при наличии ПЦР-тестов и QR-кодов", - написал Бабушкин.

Ограничительные меры связаны с ухудшением эпидситуации в регионе. По данным Роспотребнадзора по Астраханской области, озвученным на заседании штаба 23 июля, эпидемический порог в регионе превышен в два раза, темпы прироста заразившихся за сутки составляют 0,68%, это выше, чем в среднем по России, при этом растет заболеваемость среди трудоспособного населения.

В соответствии с новыми мерами туристы смогут заселиться в отель, санаторий, турбазу только при наличии сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.

В регионе также отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кроме продовольственных отделов, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры. Введены ограничения на работу точек общепита - допускается функционирование летних веранд, работа службы доставки. В области ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, за этим следят сотрудники полиции.

В прошедшие выходные в Астрахани была проведена дезинфекция улиц и мест общего пользования: с использованием дезинфицирующих средств были обработаны пешеходные зоны, детские площадки, скамейки, ограждения, урны, остановки общественного транспорта.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь ЮрьевичПандемия COVID-19
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