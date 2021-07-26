Замгубернатора Забайкалья оштрафовали на 3 тыс. рублей за букет краснокнижных цветов

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Забайкальского края после проверки оштрафовало на 3 тыс. рублей заместителя губернатора региона Аягму Ванчикову за фотографию с букетом Красоднева малого, который занесен в Красную книгу Забайкалья. Соответствующее постановление в понедельник опубликовала сама Ванчикова в Instagram .

"27 июня в Instagram Ванчиковой А. Г. была опубликована фотография, где изображена Ванчикова, держащая Красоднев малый - Hemerocallis minor Mill. Учитывая, что она приобрела редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид растения, занесенный в Красную книгу Забайкальского края, и.о. министра природных ресурсов Забайкальского края Павлов Андрей Николаевич постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей", - говорится в документе.

Вице-губернатор в свою очередь сообщила, что уже выплатила штраф.

Красоднев малый, он же Лилейник малый - это травянистый многолетник семейства лилейных, имеет желтые, крупные, душистые цветки, распространен в южной части Сибири, на юге Дальнего Востока, в Монголии, Северо-Восточном Китае, Японии, Корее. В Забайкалье встречается на всей территории на суходольных лугах, склонах и опушках сосновых и березовых лесов.