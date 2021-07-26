В Забайкалье более тысячи домов освободились от паводковой воды

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Более тысячи жилых домов в Забайкальском крае за выходные освободились от паводковой воды, подтопленными остаются четыре дома и почти 900 приусадебных участков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"В четырех населенных пунктах четырех районов края остаются подтопленными четыре жилых дома, 893 приусадебных участка. Отмечается положительная динамика, от воды освободилось 1 027 жилых домов и 875 приусадебных участков, девять низководных мостов и три участка муниципальных дорог", - говорится в сообщении.

Все еще подтоплены девять низководных мостов, три моста полностью разрушены, подтоплены три участка дорог местного значения.

Власти развернули шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 450 человек, сейчас в них находятся 66 человек, в том числе 15 детей.

Паводки, которые начались в Забайкалье 22 июня, стали для региона третьими за полгода и при этом самыми разрушительными в 2021 году. Так, в Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе, движение было приостановлено на 3 дня.