В Барнауле создадут общественную комиссию по изменению герба города

БАРНАУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Общественную комиссию по внесению изменений в герб Барнаула для его регистрации в геральдическом регистре создадут в мэрии города. Члены комиссии займутся первым существенным изменением герба с момента его создания в 1846 году, сообщает пресс-служба администрации города.

"Решено создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре РФ. Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации "Сибирская геральдическая коллегия" поручено разработать эскизы герба Барнаула с учетом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при президенте РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость внесения изменений в герб продиктована невозможностью внести в геральдический регистр герб и флаг Барнаула в их современном исполнении, так как в них нарушены требования геральдики.

"Первый герб города появился в 1846 году, он выглядел следующим образом: щит разделен на две части, в верхней меньшей части, в поле зеленом - герб Томской губернии, а в нижней, в голубом поле среди горных пород - дымящаяся доменная печь. В последующие годы герб претерпевал изменения, менялось его цветовое решение, но основные элементы сохранились. В 2019 году было дано поручение завершить процедуры регистрации официальных символов в государственном геральдическом реестре. Для геральдической регистрации необходимо исключить коня, так как серебряный конь на зеленом поле в период 1846-1857 годов обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии",- цитирует пресс-служба замглавы администрации города Юрия Еремеева.

Кроме того, для определения Барнаулу статуса столицы региона важно правильное использование обрамления: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент. К работе по внесению изменений в герб будут привлечены и горожане.