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Паводок в Забайкалье

Пострадавшие от паводков в Забайкалье начнут получать выплаты в начале недели

Компенсация будет выплачиваться по упрощенному и ускоренному порядку

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первые выплаты пострадавшим от паводков в Забайкальском крае будут осуществляться в начале недели. Об этом сообщил в понедельник губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телеканала "Россия-24".

"Муниципальные и районные органы, государственные органы Забайкальского края формируют списки пострадавших для осуществления социальных выплат. Первые социальные выплаты начнутся в начале этой недели", - сказал он.

Осипов подчеркнул, что компенсация будет выплачиваться по упрощенному и ускоренному порядку. "Соответствующие документы мы у себя утвердили. Главный вопрос в том, что за предыдущие две волны [паводков] бюджетные фонды соответствующие Забайкальского края обескровлены, поэтому очень важна будет помощь федерального центра", - добавил губернатор.

Паводки в Забайкалье начались 22 июля, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В частности, в Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе. В РЖД подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Игорь ВладимировичПаводок в Забайкалье
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