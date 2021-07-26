Итоги пострегистрационных испытаний "Эпиваккороны" подведут к осени

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" будут подведены к осени 2021 года. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте препарата в Instagram .

"Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю, а остальных российских вакцин - в конце 2021 и начале 2022 года.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Центр 28 июня 2021 года получил обновленное регистрационное удостоверение на "Эпиваккорону", теперь она может производиться в виде шприц-доз.