{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Итоги пострегистрационных испытаний "Эпиваккороны" подведут к осени

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее говорил, что итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю, а остальных российских вакцин - в конце 2021 и начале 2022 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" будут подведены к осени 2021 года. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте препарата в Instagram.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю, а остальных российских вакцин - в конце 2021 и начале 2022 года.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Центр 28 июня 2021 года получил обновленное регистрационное удостоверение на "Эпиваккорону", теперь она может производиться в виде шприц-доз.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Бурятии отменили требование по соблюдению масочного режима на улице
Это не распространяется на места массового скопления людей
Читать полностью