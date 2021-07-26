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Слишком откровенно или слишком закрыто.
Слишком откровенно или слишком закрыто.
Слишком откровенно или слишком закрыто.
Слишком откровенно или слишком закрыто.
Слишком откровенно или слишком закрыто.

Слишком откровенно или слишком закрыто. Почему спортсменкам так сложно выбрать форму

© Станислав Красильников/ТАСС
Спортивные федерации часто игнорируют пожелания женщин по униформе, ориентируясь больше на рекламодателей и инвесторов

Красота или комфорт? Конечно, для спортсменов, которые выступают на крупнейших мировых соревнованиях вроде Олимпийских игр, ответ на этот вопрос очевиден. Чтобы они могли показывать хорошие результаты, ничто не должно мешать и отвлекать их от главного — борьбы за призовые места. Однако для многочисленных зрителей спорт — это не только счет и турнирные таблицы, но еще и шоу, где каждая деталь привлекает внимание. Еще до начала токийской Олимпиады в СМИ и соцсетях разворачивались дискуссии о том, что могут, а что не могут носить выступающие на Играх женщины и девушки. Спортсменки часто сталкиваются с комментариями по поводу своего внешнего вида и вынуждены прилагать усилия, чтобы соответствовать не только спортивным правилам, но и общественным ожиданиям. Разбираемся, какое значение это имеет для спорта, а также почему для мужчин-спортсменов эта проблема не так актуальна.

Слишком короткие шорты

После соревнования по прыжкам в длину на чемпионате Англии паралимпийская атлетка из Уэльса Оливия Брин получила замечания из-за своей одежды. Представительница организаторов подошла к 24-летней девушке после выступления и заявила, что ее беговые шорты были "слишком короткими и неуместными".

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"Я просто потеряла дар речи", — прокомментировала спортсменка ситуацию в своем Twitter. "Я ношу один и тот же фасон шорт уже много лет, и они специально сшиты для соревнований. Надеюсь, что буду выступать в них и в Токио", — отметила Брин, добавив, что для атлета главное — комфорт, а не размышления о том, насколько приемлемо он выглядит для других. 

Описывая этот инцидент, британка также указала на двойные стандарты в отношении спортивной одежды для мужчин и женщин.

"Будут ли мужчин также оценивать за их внешний вид?" — задалась она вопросом. Инцидент закончился тем, что Брин подала официальную жалобу в спортивную федерацию England Athletics, но пока так и не получила никакого ответа.

Слишком пышные волосы

Еще один скандал из-за неоднозначного дресс-кода разразился вокруг Алисы Диринг, первой темнокожей пловчихи, которая представляет в Токио сборную Великобритании. Девушке не разрешили носить шапочку для плавания, изготовленную специально для пышных и вьющихся африканских волос.

В начале июля Международная федерация плавания (FINA) запретила использование на Играх 2021 года продукцию британской компании ​Soul Cap, которая выпускает шапочки для пловцов с дредами, афро и косичками. FINA якобы заявила производителю, что их продукт не соответствует "естественной форме головы". Это вызвало гневную реакцию многих пользователей соцсетей и повлекло обвинения FINA в расизме. 

Текстура африканских волос отличается тем, что из-за особенности клеточного строения они натурально более сухие. Хлорка, которую добавляют в бассейны, может высушить волосы еще сильнее и привести к их повреждению. Один из способов уберечь голову — смазать ее специальным маслом. Но тогда стандартная шапочка будет соскальзывать с увлажненных пышных волос. 

"Люди говорили мне, что мои волосы "слишком большие" для шапочки, но никогда не говорили, что это шапочка слишком мала для моих волос", — писала пловчиха Диринг в блоге на сайте Soul Cap. 

Алиса Диринг Laurence Griffiths/Getty Images
Описание
Алиса Диринг
© Laurence Griffiths/Getty Images

Столкнувшись со шквалом критики, FINA решила пересмотреть свое решение и выпустила на этот счет специальное заявление.

"FINA в настоящее время изучает ситуацию в отношении Soul Cap и аналогичных продуктов, понимая важность инклюзивности и репрезентативности", — говорится на сайте федерации. 

По мере того как в мире спорта все больше говорят о внимании к культурному и физическому разнообразию, крупные производители спортивной одежды прилагают усилия, чтобы угодить людям с разным бэкграундом и формами тела. Однако, как считает Сьюзан Соколовски, профессор и директор-основатель магистратуры по спортивному дизайну в Университете Орегона, для завершения этой работы еще предстоит пройти долгий путь.

Слишком длинные шорты

Другой историей о "ненадлежащей одежде" спортсменок стала недавняя новость о штрафе норвежской сборной по пляжному гандболу. На этот раз шорты девушек оказались слишком длинными. Теперь команда должна выплатить Европейской федерации гандбола (EHF) €1,5 тыс. (€150 на игрока) за то, что они отказались играть на чемпионате Европы — 2021 в бикини. 

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По мнению EHF, игроки нарушили правила Международной федерации гандбола о форме одежды. Согласно инструкциям, женская сборная может выступать только в плотно облегающих фигуру плавках от бикини со срезом, который поднимается вверх по ноге, с боковыми сторонами не шире 10 см. При том что гандболисты-мужчины могут ​​надевать шорты длиной до 10 см выше колена, если они не "слишком мешковаты".

Сами девушки признались, что играть в бикини им некомфортно, так как это слишком открытая и даже вызывающая одежда. Потому они предпочли надеть что-то более нейтральное. Еще до начала соревнований команда обратилась в EHF с просьбой разрешить им играть в шортах, но в ответ получила предупреждение о том, что любое нарушение протокола о внешнем виде повлечет за собой штраф.

"Я не понимаю, почему мы не можем играть в шортах, — приводит газета The New York Times слова Мартин Велфлер, одной из норвежских гандболисток. — В наши дни так много боди-шейминга и всего такого, что хорошо бы иметь возможность немного прикрыться во время игры".

Сборная Норвегии по гандболу Norwegian Handball Federation/ABACAPRESS.COM via Reuters Connect
Описание
Сборная Норвегии по гандболу
© Norwegian Handball Federation/ABACAPRESS.COM via Reuters Connect

​​Изначально команда планировала проводить в шортах все игры турнира. Однако это грозило им не только штрафами, но и дисквалификаций. Поэтому в шортах они выступали только во время решающей игры за третье место с командой Испании. Глава Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио пообещала, что организация покроет штраф сборной. Она также заявила, что Норвегия с 2006 года неоднократно обращалась в Международную федерацию гандбола с требованием отменить бикини, но на эти обращения так никто и не отреагировал.

Исследование Университета Виктории, посвященное спортивной форме в Австралии, показало, что 88% опрошенных девушек во время занятий спортом предпочитают носить шорты, а 90% — футболки. Именно в таком виде им наиболее комфортно заниматься физической активностью. Опросы также говорят, что молодые девушки, которым некомфортно в той или иной форме, могут бросить не только занятия этим спортом, но и вообще тренировки.

История повторяется

Спортсменки по всему миру не раз сталкивались с противоречиями, когда дело доходило до их внешнего вида. Так, незадолго до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Международная ассоциация любительского бокса попыталась заставить женщин-боксеров сменить шорты на юбки. По их мнению, это помогло бы зрителям легче отличать женщин-боксеров от боксеров-мужчин.

Предложение закончилось скандалом и привело к тому, что боксерша Элизабет Планк составила онлайн-петицию, в которой потребовала дать женщинам самим решать, появляться ли им на ринге в юбках или шортах. После того как петиция собрала более 57 тыс. подписей, решение о раздельной форме отменили.

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В том же году свой дресс-код изменила и Международная федерация волейбола (FIVB). Если раньше во время состязаний женщин обязывали носить боди или бикини, то, согласно новому решению FIVB, теперь им можно надевать шорты и топы с рукавами из уважения к "религиозным и культурным требованиям" отдельных стран. 

В преддверии Олимпийских игр в Лондоне отличилась и Всемирная федерация бадминтона, которая постановила, что спортсменки, выступающие в высшей лиге, должны носить платья или юбки. Официальные лица посчитали, что благодаря новому дресс-коду игроки-женщины будут выглядеть более привлекательными для фанатов и корпоративных спонсоров. 

Минувшей зимой две пляжные волейболистки из Германии — Карла Боргер и Джулия Суде — пригрозили бойкотировать турнир в Катаре, заявив, что это "единственная страна", где им запретили носить бикини во время игры.

Мусульманский Катар впервые принимал у себя женский мировой турнир и предложил появиться на песке в длинных спортивных брюках, а не в обычных бикини. По мнению FIVB, это является проявлением "уважения к культуре и традициям принимающей страны". И Боргер, и Суде отказались следовать этому правилу, заявив, что речь идет об их "рабочей одежде". К тому же они напомнили о невероятно жарком катарском климате. 

Все закончилось благополучно, власти Катара сообщили, что никаких ограничений для женщин не будет, а закрытая одежда является опциональной.

"Раньше мы уже проводили турниры, например Всемирные пляжные игры в 2019 году, где мы никому не навязывали определенную форму одежды. Некоторые команды носили одежду с длинным рукавом, некоторые — нет", — заявил генеральный координатор турнира Мохаммед Салем аль-Кувари.

В каждом виде спорта есть свой комитет, который определяет единые протоколы внешнего вида. Но расплывчатые формулировки порой дают и чиновникам, и спортсменам свободу действий в определении того, что выходит за рамки правил. Международная федерация тенниса, например, требует "чистой и приемлемой теннисной одежды". Такие спортсмены, как Серена Уильямс, нередко используют это в свою пользу, появляясь на корте то в тюлевой пачке, то в черном комбинезоне. 

Дмитрий Беляев

Теги
ГерманияНорвегияВыход Катара из ОПЕКXXXII летние Олимпийские игры
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