На что американцы рассчитывают на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх, которые открываются сегодня в Токио, я, буду болеть, естественно, за наших, но плюс к тому персонально — за Машу Королеву из сборной США по синхронному плаванию. И ярославцам советую обратить на нее внимание: она их землячка. Секрет успехов​​​​​​​ Мария родилась в Ярославле за год до распада СССР, в девятилетнем возрасте переехала вместе с родителями за океан и с тех пор живет в Калифорнии. Познакомились мы с ней в сентябре 2016 года в Белом доме — на приеме в честь американских олимпийцев и паралимпийцев, вернувшихся с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В синхронном плавании американский дуэт вошел там в десятку лучших, и Мария называла это большим успехом. Российских подруг-соперниц она считала образцом для подражания, говорила о том, что их "доминированию" в этом виде спорта не видно конца. О себе же по-русски сказала: "В душе я патриот. Люблю Россию, очень скучаю".

За язык я ее не тянул, разговорились мы почти случайно — после того как коллеги-фотографы, располагавшиеся рядом со мной в загончике для прессы, попросили ее с подругами попозировать. Теперь же с радостью убедился, что она продолжает выступать на олимпийском уровне и сохраняет свою русскую фамилию.

Кстати, в американской сборной Королева не одна такая. Да и вообще, как говорил на том же приеме тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама, секрет спортивных достижений США заключается в том, что туда стекаются талантливые люди со всего мира. "Отчасти именно поэтому нам сопутствует успех, — подчеркнул он. — Мы собираем таланты изо всех уголков земного шара... И с течением времени становимся чем-то большим, чем сумма слагаемых. Становимся американцами". Конечно, никакого секрета в этом на самом деле нет, и касается это отнюдь не только спорта. Для себя я давно придумал название этому явлению — "американский пылесос". "Сами вляпались" В Токио американцы едут, конечно, за победой. Насколько можно судить со стороны, едва ли не главный для них вопрос — удастся ли им превзойти феноменальное достижение пятилетней давности, когда они завоевали в Рио каждую восьмую медаль: 121 из 973. "Это было рекордом для сборной США на небойкотируемой Олимпиаде, — поясняет телеканал CBS. — Теперь, как обычно, ожидается, что американцы будут блистать в плавании, женской гимнастике, легкой атлетике и женском футболе".

Описание Женская сборная США по футболу © AP Photo/David J. Phillip

Правда, в последней дисциплине у американок на старте произошла осечка. Свой первый матч на турнире, сыгранный еще до официального открытия Игр, они всухую (0:3) проиграли давним соперницам и обидчицам — шведкам. К чести американских олимпийцев надо сказать, что на их официальном сайте появился разгромный отчет о матче — с констатацией того, что это было "одно из самых беззубых выступлений за последнее время для первой в мире по рейтингу команды". Теперь той предстоит отыгрываться, и ее капитан Бекки Зауэрбрюнн оправданий не искала. "Сами вляпались в эту историю, самим и выпутываться", — сказала она. Даешь чирлидинг?

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В целом, насколько можно судить со стороны, американские эксперты пока исходят из того, что перекрыть в Токио рекордный уровень Рио не получится. На популярном спортивном тотализаторе компании William Hill Sportsbook, где ставки делаются по принципу "больше-меньше", за точку отсчета сейчас принят показатель 111,5 медали (что такое полмедали, не спрашивайте; видимо, дело просто в том, что любое целое число больше или меньше). Профильный сетевой ресурс olympicmedalspredictions.com на сегодняшний день сулит сборной США в Токио 108 медалей, а дальше ставит национальные команды Китая (92), России (70), Великобритании (55) и Японии (52). Для страны — хозяйки Игр прогноз считается щедрым авансом. Что касается нашей команды, она названа именно российской, а не сборной Олимпийского комитета РФ. Судя по всему, независимым экспертам санкционные политические игры — в отличие от спортивных — неинтересны. Хотя, с другой стороны, и от спортивной политики никуда не деться. И не только в сфере борьбы с допингом — со всем ее нарядно-принципиальным фасадом и сомнительно-расчетливым закулисьем. Для того же медального зачета принципиально важна ведь, например, и программа Игр. В нее в Токио возвращаются бейсбол и софтбол (это мужской и женский варианты одной игры, хотя и в софтболе, как я однажды убедился на собственном опыте, мячом могут засветить так, что мало не покажется). Появляются новые виды: карате (это, видимо, жест вежливости в адрес страны-организатора), спортивное скалолазание, серфинг, скейтбординг, баскетбол 3х3. Американцы всем этим активно занимаются; тому же Обаме спортсмены подарили на память о встрече в Белом доме доску для серфинга.

Описание Американский скейтбордист Найджа Хьюстон © AP Photo/Gregory Bull

Комментируя нынешние новации, спортивный обозреватель политологического сетевого ресурса Axios подчеркивает, что новые виды "привлекают более молодую аудиторию". По его словам, это "неслучайно", т.е. было весомым фактором при отборе. Не берусь судить, я не специалист в этом. Но мне лично неслучайными кажутся и чисто английские названия новых видов. И как раз эксперты теперь уверенно предсказывают скорое появление в олимпийской программе еще и чирлидинга (cheerleading), с которым я хорошо знаком, но который всегда казался мне лишь вспомогательным компонентом спортивных мероприятий в США. В моем понимании это не более чем "разогрев" болельщиков специально обученными и экипированными командами нарядных девушек (только теперь с удивлением узнал, что в чирлидинге участвуют и мужчины). Кстати, Обама в 2016 году особо благодарил женщин-спортсменок, внесших в общую копилку 61 медаль. Теперь, по мнению наблюдателей, вклад "прекрасной половины" американской сборной в ее достижения может оказаться еще весомее. "Сюрреалистичные" игры Хотя, конечно, в нынешнем олимпийском цикле любые оценки и прогнозы затруднены гораздо больше обычного. Причины самоочевидны: достаточно напомнить, что "Игры 2020 года" на самом деле устроены год спустя, и само проведение их до последнего момента оставалось под вопросом.

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"Все указывает на абсолютно сюрреалистичные и атомизированные Игры, которые на месяц олимпийских и паралимпийских соревнований поделят Японию на два мира, — констатирует информационное агентство Associated Press. — С одной стороны, основная масса населения Японии, по большей части непривитого и все более недовольного, будет и дальше нести тяготы наихудшей глобальной пандемии за столетие — в почти полной изоляции от токийских Игр за исключением того, что сможет увидеть по ТВ… Между тем на громадных (и обошедшихся в громадные суммы) запертых стадионах привитые суператлеты и легионы репортеров, сотрудников МОК, волонтеров и вспомогательного персонала будут изо всех сил стараться сосредоточиться на спортивных состязаниях, транслируемых для зачарованной и удаленной многомиллиардной аудитории".

При всем том значение Игр, конечно, остается огромным. Например, для американских олимпийцев в Токио, помимо медалей, на кону стоит и вопрос о том, кто может стать новым лицом сборной после завершения карьеры легендарного пловца Майкла Фелпса. В числе фаворитов называются, в частности, гимнастка Симона Байлз, пловчиха Кэти Ледеки, пловец Калеб Дрессел, которому кое-кто прочит лавры нового Фелпса. Он, правда, белый женатый мужчина; по меркам новой политкорректности в США это его если и не дисквалифицирует, то шансы на "иконный" статус все же снижает. Нормы этой самой политкорректности постепенно утверждаются и в мировом спорте. Например, знаменосцев на церемонии открытия Игр теперь положено иметь двоих — обязательно мужчину и женщину (хотя за океаном ныне вроде бы признается гораздо больше вариантов гендерной идентичности, но это мы лучше замнем для ясности). Во всяком случае, знаменосцами сборной США в Токио выбраны баскетболистка Сью Бёрд и бейсболист Эдди Альварес. Последний, между прочим, — серебряный медалист зимней Олимпиады-2014 в Сочи по шорт-треку. "Как любой олимпиец" Для американских атлетов соображения престижа и популярности особенно важны, поскольку позволяют рассчитывать на корпоративную и иную спонсорскую поддержку. Дотаций из госбюджета национальная сборная США и ее участники не получают. Тем не менее денежное вознаграждение для победителей и призеров Игр за океаном, разумеется, предусмотрено. И опять же политкорректное: с нынешнего цикла олимпийцы и паралимпийцы в этом отношении полностью уравнены в правах.

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По сообщению Washington Post, и для тех и для других теперь установлены премиальные в размере $37,50 тыс. за золотую медаль, $22,5 тыс. — за серебряную и $15 тыс. — за бронзовую. Прежде для паралимпийцев ставки были гораздо ниже: соответственно $7,5 тыс., $5,25 тыс. и $3,75 тыс. Как говорится, почувствуйте разницу. Героиней публикации на эту тему столичная газета сделала известную американскую паралимпийку российского происхождения Татьяну Макфадден. Та рассказала, что деньги сами по себе не лишние, поскольку, например, спортивная коляска, на которой она выступает, стоит $25 тыс., а колеса и шины, которые приходится регулярно и часто менять, — более $12 тыс. Но все же главное, по ее словам, — просто чувствовать себя "такой же, как и любой другой олимпиец". 32-летняя Татьяна — уроженка Ленинграда; в последние годы живет и тренируется в Иллинойсе. Чьи нормы имеют значение? История Макфадден может служить примером того, как СМИ США подходят к освещению Олимпийских игр и других крупных международных турниров. На первом плане для них зачастую оказываются не спортивные результаты, а антураж — рассказы об атлетах, тренерах, болельщиках, организаторах и участниках соревнований, особенно по малоизвестным за океаном видам спорта. Помню, в свое время меня такой стиль немного раздражал, поскольку хотелось скорее узнать "главное" — какой счет, у кого медали. Теперь же он мне скорее нравится; не забыть бы посмотреть, что станет передавать из Токио американский канал NBC, который с 1988 года владеет правами на олимпийские трансляции в США, и проверить, сумеет ли он на них заработать. Один из руководителей NBC Джефф Шелл недавно публично заявлял, что "в зависимости от рейтингов нынешняя Олимпиада может оказаться самой прибыльной в истории компании". Хотя самим организаторам необычных "Игр в изоляции" в Японии их проведение грозит колоссальными убытками: если верить Wall Street Journal, чуть ли не до $20 миллиардов. Среди других предолимпийских тем за океаном пока на первом плане — право на политический и социальный протест. Подробно, с историческими экскурсами обсуждается вопрос о том, можно ли перенести на японскую почву те новые нормы в данной сфере, которые усиленно насаждаются в последнее время в США при поддержке правящей Демократической партии активистами движения Black Lives Matter (BLM, "Жизнь черных имеет значение") и другими левыми радикалами. Общенациональная газета USA Today дотошно изучила этот вопрос и протрубила результат: "Судя по итогам нашего расследования, утверждения о том, что одежда с символикой Black Lives Matter и другие формы политического самовыражения на Олимпиаде запрещены, соответствуют действительности. Международный Олимпийский Комитет заявил, что оставит в силе правило, запрещающее любые "демонстрации либо политическую, религиозную или расовую пропаганду" на токийских Играх".

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Другое дело, что дьявол, как известно, кроется в деталях. На пьедесталах и официальных церемониях, как только что подтвердил Financial Times президент МОК Томас Бах, политические акции действительно запрещены. Но вот на том же матче команд США и Швеции по женскому футболу игроки перед началом становились на одно колено, и никто им в этом не препятствовал. По сути, конечно, это означает, что американцы в очередной раз ставят свои предпочтения выше общих правил. Но ведь и у нас теперь действует президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права. Борьба с "наследием Кубертена"? Между тем токийские Игры впервые проводятся под новым олимпийским девизом, официально включающим призыв ко всеобщему единению. Буквально на днях МОК его изменил, и теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Правда, это по-русски, а на латыни добавленное слово communis отсылает то ли к коммунизму, то ли к коммуналке. Исходный девиз был предложен основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Бах, по чьей инициативе он был дополнен, считает это "эпохальным событием". Известно, что Кубертен в свое время выступал против участия в соревнованиях женщин. Теперь в Токио, согласно официальной статистике, их на олимпийских аренах будет как никогда много (48,8% олимпиек и 40,5% паралимпиек). Организаторы уже провозгласили нынешнюю Олимпиаду "первыми гендерно сбалансированными Играми в истории". Феминистки, правда, требуют не торопиться с выводами. Пара исследовательниц из Сиднея устроила на днях "разбор полетов" на страницах международного сетевого журнала для ученых The Conversation, в ходе которого указала на множество сохраняющихся проблем — от "непрестанных сексуальных скандалов" в мире спорта до преобладания "эстетических" критериев над "атлетическими" в комментариях к женским соревнованиям. Тем более что в роли комментаторов по-прежнему выступают преимущественно мужчины. Вместе с тем и эти, и другие наблюдатели признают, что прогресс в преодолении "гендерного наследия Кубертена" все-таки налицо. Причем проявляется он и в составе руководящих органов олимпийского движения. Например, согласно той же публикации, в административном аппарате МОК уже более половины сотрудников — женщины, хотя в составе исполкома организации их пока лишь одна треть. Ведущие СМИ США также охотно развивают "женскую" тему, причем, как обычно, с упором на личные истории. Washington Post, например, рассказала о том, как спортсменки, имеющие грудных детей, добились права привезти их с собой на Олимпиаду и как знаменитая бегунья Эллисон Феликс вместе со спонсорами организовала спецфонд для оплаты услуг по уходу за детьми, пока мамы заняты на соревнованиях или тренировках. Поддержка, правда, предлагается только членам американских сборных команд.

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Попадаются и критические публикации, порой курьезные. Так, уже упоминавшийся портал Axios выступил с комментарием о том, что "женщины, особенно черные", якобы по-прежнему оттираются на обочину "элитного спорта". В подтверждение он возмущенно указывал, что "сенсация американской легкой атлетики [бегунья] Шакарри Ричардсон не сможет выступить в Токио из-за положительного теста на употребление марихуаны"(!). А еще одним доводом послужил запрет на использование в олимпийских бассейнах шапочки для плавания Soul Cap, специально приспособленной для причесок в стиле афро. "Парад мод" Последняя история, кстати, попала и в "олимпийский парад мод", устроенный спортивным разделом информационно-развлекательного портала InsideHook, работающего в партнерстве с политологическим ресурсом RCP. В публикации "Следим за формой" он привлек внимание читателей к десятке особенностей спортивной формы разных национальных сборных, которая будет использоваться в Токио. Меня, естественно, прежде всего привлек отзыв о форме российской команды. По мнению издания, та не нарушает запрета на использование национального флага России, но при этом настолько умело воспроизводит его цветовую гамму, что не оставляет сомнений в том, откуда приехали ее обладатели.

Описание Официальная форма олимпийской сборной России © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Среди прочих "изюминок" упоминались и попавшие под запрет шапочки для афро. Издание поясняет, что решение вызвало негативную реакцию и теперь пересматривается. Не исключено, что мы все-таки увидим эти спортивные головные уборы на олимпийских водных дорожках. Наконец, едва ли не самым любопытным мне показался заключительный пункт перечня — о спортивной обуви легкоатлетов.

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