Неравенство и богатство. Как пандемия выявляет слабые места в обществе

Пандемия 2020 года не идет ни в какое сравнение с Черной смертью, от которой погибла треть жителей Европы, или гриппом 1918 года, унесшим жизни около трети населения планеты. Тогда одним из последствий стала нехватка рабочей силы, сейчас, наоборот, — рост безработицы. При этом фондовые рынки и активы состоятельных людей на фоне нынешней эпидемии резко выросли в цене, и это увеличило разрыв между богатыми и бедными.

На эту тему Экономические кризисы: когда ждать нового падения

Каждая волна пандемии необратимо меняет нашу цивилизацию. По мнению ученых, сейчас, скорее, надо говорить о синдемии — совокупности эпидемических и социально-экономических процессов в период распространения COVID-19. Эффекты синдемии — долгосрочные. Они требуют оценки и переосмысления приоритетов охраны здоровья, образования, социально–экономического развития и борьбы с неравенством. Разрыв между экономиками В январе 2021 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й "годом смерти, катастроф и отчаяния". Тогда он отметил, что пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике, что усиливает неравенство и голод. По его словам, уже потеряно 500 млн рабочих мест, "крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения". По данным ООН, мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%. Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет. При этом последствия кризиса двоякие. С одной стороны, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам из-за принятия строгих карантинных мер в начале пандемии. С другой — исследования Международного валютного фонда показывают, что пандемия только увеличивает и так имевшийся разрыв между экономиками богатейших и беднейших стран мира. Экономики государств Севера и Юга движутся в противоположных направлениях. Так, в США экономисты прогнозируют возврат к уровням экономического бума "бурных 1920-х годов". Экономика Китая выросла на рекордные 18,3% в первом квартале 2021 года. Показатели Великобритании растут быстрее, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны.

На эту тему Олимпиада бесконечных запретов

В то же время в развивающемся мире, с более молодым, но социально незащищенным населением, где большая часть людей все еще не вакцинирована от COVID-19, а правительства не могут позволить себе устойчивые меры стимулирования, экономики все больше отстают, пытаясь восстановиться после рекордного спада в прошлом году. По данным исследовательского центра Pew Research Center, средний класс в этих странах, который является ключевым двигателем экономического, образовательного и политического развития, быстро сокращается, а в США и Китае он практически не пострадал. Таким образом, странам с более низким уровнем доходов потребуются годы, чтобы вернуться к уровням 2019 года, а Север уже уверенно стоит на этой дороге. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди государств подрывает общие усилия в борьбе с пандемией. Последствия для уязвимых В странах, где происходят гуманитарные кризисы и система здравоохранения слабее, беженцы и мигранты, а также коренные народы, пожилые люди, инвалиды и дети особенно подвержены риску остаться без внимания и поддержки. Несмотря на существенное расширение во всем мире программ социальной защиты, у инвалидов вероятность возникновения чрезвычайно высоких расходов на медицинское обслуживание в пять раз выше средней. Также необходимо отметить рост случаев домашнего насилия и ненавистнических высказываний в адрес уязвимых групп. COVID-19 оказал заметное влияние и на гендерное равенство — тот ограниченный прогресс, который был достигнут в этой области за последние десятилетия, теперь под угрозой. Во всех сферах, начиная от здравоохранения и заканчивая экономикой, от безопасности и до социальной защиты, последствия пандемии серьезнее для женщин. Они чаще, чем мужчины, работают в сфере здравоохранения, обслуживания, включая розничную торговлю, питание, туризм и гостиничный бизнес — во всех тех сферах, где требуется личное общение и которые сильнее пострадали от локдаунов, кризиса и увольнений. Кроме того, до 30% женщин все еще получают меньшие зарплаты, чем мужчины. Также женщины с детьми чаще мужчин живут на средства ниже 50% от среднего уровня дохода.

На эту тему Пока не новая волна: "Дельта"-штамм вызвал рост заражений коронавирусом в Израиле

По оценкам Программы развития ООН, с закрытием школ и разрывом в дистанционном обучении 86% детей младшего школьного возраста в странах с низким уровнем индекса человеческого развития сейчас не получают образования, по сравнению с 20% в странах с высоким уровнем. Человечество может прийти к значениям, невиданным с 1980-х годов. Данные из развивающихся стран показывают, что у детей из наименее обеспеченных семей вероятность дожить до пятилетнего возраста до сих пор в три раза ниже, чем у детей из наиболее обеспеченных семей. На общем фоне снижения материнской смертности в мире во время пандемии в этих странах отмечается увеличение этого показателя, а также мертворождений, количества внематочных беременностей и родительской депрессии. Как доход связан со смертностью Обратимся к концепции измерения лет жизни, потерянных из-за болезни, рассчитанной с использованием возраста на момент смерти и ожидаемой остаточной продолжительностью жизни в этом возрасте. Исследования показывают, что бремя смертности от пандемии положительно связано с национальным доходом на душу населения, несмотря на превосходные показатели здоровья, наличия развитой системы его охраны и профилактики болезней в богатых странах. Хотя существуют огромные различия на каждом уровне дохода (например, бремя смертности в Бразилии (с поправкой на население) в тысячу раз больше, чем в Таиланде), тем не менее существует очень четкая положительная связь. Более богатые страны несут большие потери в годах жизни на душу населения, чем бедные. Думаю, что ошибка измерения значительна, поскольку ряд бедных стран, таких как Бурунди и Танзания, могут занижать данные о смертях, но эта связь настолько сильна, что в целом вряд ли будет ложной.