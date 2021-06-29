Пока не новая волна: "Дельта"-штамм вызвал рост заражений коронавирусом в Израиле

Резкий рост числа заразившихся новым штаммом коронавируса "Дельта" произошел в Израиле, где от COVID-19 вакцинированы уже более половины населения страны. Власти на данном этапе не собираются вводить новые карантинные меры, но уже обязали жителей страны вновь носить защитные маски в помещениях и ввели дополнительные ограничения на путешествия за границу. Эксперты отмечают, что пока это можно назвать локальным обострением, а аргументированные выводы можно будет делать только через несколько дней. Новый штамм и рост заражений Рост инфицированных коронавирусом людей в стране возобновился лишь в этом месяце — 27 июня из 40 тыс. протестированных граждан было выявлено 145 заразившихся, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Израиля. В настоящее время число израильтян, болеющих COVID-19, составляет порядка 1,5 тыс., что в пять раз выше соответствующего показателя двухнедельной давности. В трех крупных городах число заболевших превышает 100: в Тель-Авиве, Кфар-Сабе и Модиине. Но количество госпитализированных пациентов остается низким и в настоящее время составляет 44 человека, из которых 22 находятся в тяжелом состоянии (16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Как отмечает газета The Times of Israel, среди заразившихся около половины вакцинированы препаратом Pfizer — власти страны рассматривают это как обнадеживающий фактор, воспринимая рост заболеваемости как локальное обострение, а не новую волну. Ограничения на путешествия С 1 июня в Израиле были сняты почти все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, однако и эта мера была отменена 15 июня. Власти страны приняли эти решения на фоне низкого и стабильного уровня заболеваемости ковидом в государстве. Вакцинация населения препаратом Pfizer началась здесь еще 20 декабря 2020 года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,551 млн израильтян, вторую — 5,159 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.

На первом заседании новой правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом 27 июня было решено пока не вводить никаких дополнительных ограничений для предупреждения распространения инфекции. Но с 25 июня носить защитные маски в помещениях вновь стало обязательным условием. Вместе с тем правительство Израиля продлило до 11 июля срок действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список. "Посещение стран, запрещенных правилами, считается уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5 тыс. шекелей (около 125 тыс. рублей — прим. ТАСС)", — сообщила правительственная пресс-служба. В "красный список" в настоящий момент включены Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, Россия и Аргентина. Кроме того, как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, с 29 июня "каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещенные инструкцией Минздрава, или предоставит разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны". Тем не менее сегодня, 29 июня, пресс-служба МИД Израиля сообщила, что израильские пограничники при содействии полиции обнаружили среди пассажиров летевшего из аэропорта Бен-Гурион в Москву самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" восемь израильтян, не имевших разрешения на посещение РФ, и сняли их с рейса. Возобновление авиасообщения

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Власти Израиля с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам этого государства либо лицам, имеющим вид на жительство. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма в Израиль прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США. Однако прием в стране привитых туристов, прибывающих в частном порядке, который должен был начаться 1 июля, решили отложить как минимум на месяц. Новый кабмин и эксперты Приведенный к присяге 13 июня новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уже заявил, что намерен вводить как можно меньше ограничений внутри страны, но хочет по максимуму "захлопнуть ворота" для ввоза новых штаммов вируса. По мнению профессора Надава Каца из исследовательской группы Еврейского университета, которая консультирует израильское правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, "сейчас ситуация намного лучше, чем раньше, так как большая часть наиболее уязвимого населения уже вакцинирована". "Мы не находимся в ситуации, как ряд других стран, где больницы оказались перегружены", — рассказал он в интервью израильскому государственному радио. Кац подчеркнул, что тот факт, что значительное число заразившихся ковидом в последние дни были вакцинированы, не должен вызывать беспокойства. "В Израиле используется вакцина Pfizer, эффективность которой превышает 95%, и у тех, кто заразился после вакцинации, в основном не было симптомов либо они были легкими", — добавил он, пояснив, что "если теоретически 100% израильтян были бы вакцинированы, то и 100% случаев заражения были бы среди вакцинированных, но это не указывает на проблему с самой вакциной".

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