Вакцинация прямо на рабочем месте: Токио пытается взвинтить темпы иммунизации

Японцы сейчас вовсю ругают свое правительство — страна сильно отстает по темпам вакцинации от других членов Группы семи, в которую входят еще Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция. Опросы показывают, что премьер-министр Ёсихидэ Суга теряет поддержку среди населения, которое требует более решительных мер в борьбе с коронавирусом. Ситуация в Японии, правда, благополучнее, чем в других странах G7, — по состоянию на 21 июня COVID-19 унес здесь жизни менее 14,5 тыс. человек. Конечно, любые потери такого рода — трагедия, однако они несопоставимы по масштабам с западноевропейскими или американскими. В Великобритании, например, умерли уже более 128 тыс. человек, а в Германии — свыше 90 тыс. (причем эти страны серьезно уступают Японии по численности населения). Коллективной вакцинации в школах не будет Однако местную публику не волнует ситуация за границей, она требует расторопности от властей у себя дома. Вакцинация началась в Японии с февраля, однако в стране с населением более 126 млн человек ею охвачено пока лишь несколько миллионов медицинских работников и 45% лиц старше 65 лет, которых насчитывается 36 млн. Впрочем, на этой неделе, похоже, темпы стали нарастать — началась иммунизация основной части населения от 18 до 64 лет. И главное — заработали прямо на рабочих местах центры массовой вакцинации, на которые японское правительство делает особую ставку.

Уже в понедельник, например, они начали деятельность в небоскребах деловых кварталов Токио, где расположены штаб-квартиры крупных корпораций. Компания мобильной связи SoftBank на собственные средства открыла 15 центров для своих сотрудников по всей Японии, охваченной разветвленной сетью ее салонов по продаже и обслуживанию смартфонов и планшетников. Заработали такие пункты и на промышленных предприятиях, хотя в автоматизированной японской индустрии занято несравнимо меньше людей, чем в сферах менеджмента и обслуживания. Наконец, коллективная вакцинация организована в университетах. В общем, по состоянию на 18 июня в Японии уже создано почти 3,5 тыс. центров вакцинации на рабочих местах и в системе высшего образования. Они готовы принять почти 14 млн человек, и это число будет расти. Кстати, важно, что коллективную вакцинацию решено не проводить в школах. Власти, уважая принцип добровольности, пришли к выводу, что дети могут оказывать друг на друга психологический нажим при принятии решения о том, надо ли соглашаться или отказываться от укола. Так что вакцинация детей в возрасте от 12 лет и старше будет проводиться, но на индивидуальной основе — за ручку с родителями во время летних каникул вне стен учебного заведения. 180 долларов в час для врача Центрам на рабочих местах правительство за государственный счет предоставляет саму вакцину и автомобили с холодильным оборудованием для ее доставки. Однако все остальное в местах вакцинации предприниматели должны обеспечить за свои средства — аренду самого помещения, наем врачей, медсестер и сопутствующего персонала и допоборудование. Естественно, выливается это в немалые деньги, однако крупный бизнес уже согласился взять на себя такое бремя. При этом спрос на медработников растет ажиотажно: работа временно нанятого врача в частном прививочном центре уже обходится в $180 в час — или его перехватит конкурент.