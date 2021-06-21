День йоги во время пандемии. Индийские гуру призвали делать прививку

Евгений Пахомов — о том, как праздник проходит в 2021 году

День йоги ежегодно отмечают 21 июня — в день летнего солнцестояния. Эту дата установила ООН в 2014 году по предложению премьер-министра Индии Нарендры Моди. В этом году его отмечают не как всегда: многие гуру йоги призвали всех индийцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Центром праздника стал город Ришикеш в предгорьях Гималаев на берегу Ганга — местные жители называют его мировой столицей йоги, здесь находится немало ашрамов (обителей), в которых преподают многие видные гуру, относящиеся к разным школам и направлениям этой древней индийской практики. Праздновать День йоги в городе начали еще накануне, в воскресенье, когда отмечался фестиваль, посвященный богине Ганге — "хозяйке" священной реки. На набережной Ришикеша несколько гуру провели церемонию в честь богини, возжигали лампады и читали нараспев гимны в честь Ганги.

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Здесь же, на берегу, мне удалось побеседовать с известным в Индии йогином, Свами Чиданандом Сарасвати, главой одного из самых известных ашрамов в городе. И гуру заговорил о вакцине. Оказывается, его ашрам спонсирует вакцинацию жителей города — каждый день в организованном здесь центре прививают до 300 человек. И гуру йоги считает, что вакцинация обязательна. "Йога развивает защитные качества организма, иммунитет. В нашем ашраме люди болели коронавирусом, как и везде в Индии, но никто не умер, значит, хотя человек, практикующий йогу, пранаяму (дыхательные упражнения — прим. ТАСС), может заболеть, но иммунитет поможет ему справиться с болезнью. И конечно, может помочь вакцина!" — уверен гуру. "Люди должны вакцинироваться. Если бы мы жили в лесу, в джунглях, то прививка, возможно, была бы и не нужна. Но мы живем в обществе. Контактируем с другими людьми", — говорит собеседник агентства. Он не сомневается, что от вакцины не должен отказываться даже сильный йогин. Сам гуру уверен, что ему прививка не нужна — его организм может справиться и сам, но он тем не менее вакцинровался.

Описание Свами Чидананд Сарасвати © Евгений Пахомов/ТАСС​

"Именно потому, что я живу в обществе и должен подавать пример своим последователям, и я решил вакцинироваться. Я сделал прививку четыре месяца назад (почти с началом массовой кампании вакцинации в стране — прим. ТАСС). Потому что все должны вакцинироваться", — не сомневается гуру. Асаны на берегу Ганга В День йоги на берегу священного для индусов Ганга поклонники этой древней индийской практики собрались группами на совместные занятия. На этот раз людей не так много — в 2019 году на берегах в Ришикеше собралось много иностранных и местных желающих попрактиковать асаны (йогические позы). На этот раз город кажется почти пустым. Иностранных граждан совсем немного, а индийцы могут проехать в Ришикеш только по предъявлении свежего ПЦР-теста.

Однако йогины, приехавшие из разных ашрамов и районов Индии, все равно решили провести показательные занятия, чтобы отметить этот праздник. Небольшие группы занимались асанами — в масках и с соблюдением социальной дистанции. Одна из таких групп продемонстрировала упражнения у статуи бога Шивы, одного из трех верховных богов индуизма и покровителя всех йогинов. Это ученики гуру Чидананда. Он сам возглавил церемонию. Многие горожане пытались повторять за мастером йоги упражнения. И тоже приняли участие в мероприятии. И немало горожан на берегу спорили, стоит ли делать прививку тому, кто считает, что его внутренняя энергия позволяет победить почти любую болезнь. Итог обсуждению для меня подвела йогиня по имени Нандини: "Конечно, вакцинация — это хорошо. Даже если вы очень сильный йог, у вас есть только одна сила. Но с вакциной у вас становится две силы. Ваша сила и сила вакцины действуют вместе — так проще справиться с коронавирусом". Формула защиты Другой влиятельный индийский йогин, один из руководителей известного в Ришикеше ашрама "Вед никетан дхам" Свами Виджаянанда в разговоре со мной вывел свою формулу борьбы с коронавирусом.

"Секрет успеха борьбы с коронавирусом: йога плюс аюрведа (индийская народная медицина) плюс вакцинация. Я сам намерен сделать себе прививку через 15–20 дней (пока гуру занят мероприятиями, связанными с Днем йоги, — прим. ТАСС). У нас нет возражений против вакцинации — ведь ученые доказали, что это помогает. А у йоги нет противоречий с современной наукой. Напротив, йога полностью соответствует научным знаниям", — убеждает гуру. Виджаянанд полагает, что йога поможет укрепить организм и его способность противостоять инфекциям, аюрведические препараты помогут укрепить иммунитет, а прививка усилит борьбу против COVID-19.

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