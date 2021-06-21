День йоги во время пандемии. Индийские гуру призвали делать прививку

День йоги ежегодно отмечают 21 июня — в день летнего солнцестояния. Эту дата установила ООН в 2014 году по предложению премьер-министра Индии Нарендры Моди. В этом году его отмечают не как всегда: многие гуру йоги призвали всех индийцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Центром праздника стал город Ришикеш в предгорьях Гималаев на берегу Ганга — местные жители называют его мировой столицей йоги, здесь находится немало ашрамов (обителей), в которых преподают многие видные гуру, относящиеся к разным школам и направлениям этой древней индийской практики.
Праздновать День йоги в городе начали еще накануне, в воскресенье, когда отмечался фестиваль, посвященный богине Ганге — "хозяйке" священной реки. На набережной Ришикеша несколько гуру провели церемонию в честь богини, возжигали лампады и читали нараспев гимны в честь Ганги.
Здесь же, на берегу, мне удалось побеседовать с известным в Индии йогином, Свами Чиданандом Сарасвати, главой одного из самых известных ашрамов в городе. И гуру заговорил о вакцине. Оказывается, его ашрам спонсирует вакцинацию жителей города — каждый день в организованном здесь центре прививают до 300 человек. И гуру йоги считает, что вакцинация обязательна.
"Йога развивает защитные качества организма, иммунитет. В нашем ашраме люди болели коронавирусом, как и везде в Индии, но никто не умер, значит, хотя человек, практикующий йогу, пранаяму (дыхательные упражнения — прим. ТАСС), может заболеть, но иммунитет поможет ему справиться с болезнью. И конечно, может помочь вакцина!" — уверен гуру.
"Люди должны вакцинироваться. Если бы мы жили в лесу, в джунглях, то прививка, возможно, была бы и не нужна. Но мы живем в обществе. Контактируем с другими людьми", — говорит собеседник агентства. Он не сомневается, что от вакцины не должен отказываться даже сильный йогин. Сам гуру уверен, что ему прививка не нужна — его организм может справиться и сам, но он тем не менее вакцинровался.
"Именно потому, что я живу в обществе и должен подавать пример своим последователям, и я решил вакцинироваться. Я сделал прививку четыре месяца назад (почти с началом массовой кампании вакцинации в стране — прим. ТАСС). Потому что все должны вакцинироваться", — не сомневается гуру.
Асаны на берегу Ганга
В День йоги на берегу священного для индусов Ганга поклонники этой древней индийской практики собрались группами на совместные занятия. На этот раз людей не так много — в 2019 году на берегах в Ришикеше собралось много иностранных и местных желающих попрактиковать асаны (йогические позы). На этот раз город кажется почти пустым. Иностранных граждан совсем немного, а индийцы могут проехать в Ришикеш только по предъявлении свежего ПЦР-теста.
Однако йогины, приехавшие из разных ашрамов и районов Индии, все равно решили провести показательные занятия, чтобы отметить этот праздник. Небольшие группы занимались асанами — в масках и с соблюдением социальной дистанции. Одна из таких групп продемонстрировала упражнения у статуи бога Шивы, одного из трех верховных богов индуизма и покровителя всех йогинов. Это ученики гуру Чидананда. Он сам возглавил церемонию.
Многие горожане пытались повторять за мастером йоги упражнения. И тоже приняли участие в мероприятии. И немало горожан на берегу спорили, стоит ли делать прививку тому, кто считает, что его внутренняя энергия позволяет победить почти любую болезнь.
Итог обсуждению для меня подвела йогиня по имени Нандини: "Конечно, вакцинация — это хорошо. Даже если вы очень сильный йог, у вас есть только одна сила. Но с вакциной у вас становится две силы. Ваша сила и сила вакцины действуют вместе — так проще справиться с коронавирусом".
Формула защиты
Другой влиятельный индийский йогин, один из руководителей известного в Ришикеше ашрама "Вед никетан дхам" Свами Виджаянанда в разговоре со мной вывел свою формулу борьбы с коронавирусом.
"Секрет успеха борьбы с коронавирусом: йога плюс аюрведа (индийская народная медицина) плюс вакцинация. Я сам намерен сделать себе прививку через 15–20 дней (пока гуру занят мероприятиями, связанными с Днем йоги, — прим. ТАСС). У нас нет возражений против вакцинации — ведь ученые доказали, что это помогает. А у йоги нет противоречий с современной наукой. Напротив, йога полностью соответствует научным знаниям", — убеждает гуру.
Виджаянанд полагает, что йога поможет укрепить организм и его способность противостоять инфекциям, аюрведические препараты помогут укрепить иммунитет, а прививка усилит борьбу против COVID-19.
"Не знаю, почему многие не торопятся вакцинироваться. Полагаю, это связано с тем, что некоторых отпугивают негативные последствия, которые бывают от вакцинации. Но вот что я вам скажу — йога может помочь снять негативные последствия, если они вдруг появятся!" — считает гуру.
Он также уверен, что, несмотря на пандемию, популярность йоги только растет. И не в последнюю очередь потому, что в условиях ограничений йога остается едва ли не единственными видом упражнений, которые можно делать дома, не имея какого-то спортивного инвентаря, — достаточно обычного коврика. "Йога — лучшее средство при пандемии. Не нужно никуда идти, можно спокойно заниматься и совершенствоваться дома", — заявил мой собеседник.
Он также надеется, что массовая компания вакцинации в стране поможет наконец вернуть "мировую столицу йоги" к нормальной жизни. Сейчас ашрамы стоят полупустыми.
"Мы закрылись в марте прошлого года и отрылись опять в феврале. Затем закрылись вновь в апреле — из-за вспышки инфекции. Сейчас у нас нет учеников. Индия закрыта для иностранных туристов. Обычно у нас в ашраме постоянно занимается 200 человек. Бывают и русские — у нас учились 30–35 человек из России", — рассказывает гуру.
Он уверен, что формула "йога — аюрведа — вакцина" поможет наконец победить вирус.