Девичья революция. Как джинсы и телефоны становятся причинами столкновений в Индии

Прессу Индии и многих других стран мира в последние дни облетело сообщение о том, что новый главный министр (глава правительства) штата Уттаракханд Тиратх Сингх Рават выступил против джинсов с разрезами (которые чаще называют "рваными") на индианках. "Женщины и девочки — наша гордость, и родители должны запретить своим дочерям носить рваные джинсы ради их безопасности. С принятием западной одежды преступления против женщин резко выросли. Рваные джинсы должны быть запрещены в Индии", — заявил Рават на семинаре, организованном Государственной комиссией по защите прав ребенка, чем вызвал скандал в прессе.

Описание Протест против высказываний о рваных джинсах. Нью-Дели, 19 марта 2021 года © Sanjeev Verma/Hindustan Times/Sipa USA/REUTERS

Политик едва успел занять свой пост (приступил к своим обязанностям 10 марта), как тут же стал известен всей стране. Злые языки поговаривают, что громкое паблисити вообще-то и было изначальной его целью. К тому же на общегосударственном уровне никто пока такой стиль одежды запрещать не собирается. Однако обращает на себя внимание, что главный министр, представляющий правящую в стране Партию индийского народа (она постоянно выступает в защиту традиционных ценностей), говорил только о "женщинах и девочках". Создается впечатление, что призыв ревнителей нравственности на парней не распространяется. Вообще-то это далеко не первое и, очевидно, не последнее наступление традиционалистов на моду. И прежде всего на женскую. Местную прессу периодически будоражат различные инициативы "защитников настоящей Индии". Особенно "свирепствуют" хап панчаяты (сельские советы) с высокой активностью в глубинке. Регулярно приходят сообщения — то тут, то там панчаяты запретили девушкам джинсы, причем любые, а не только рваные. Также периодически возникают запреты на использование мобильных телефонов женским полом — общаются с кем попало и договариваются о встречах с парнями втайне от родни. Интересно, что в этих ограничениях порой заметное рвение проявляют и сами женщины. Несколько лет назад ряд женских панчаятов (этакие женсоветы, специально созданные для решения проблем за пределами "мужских интересов") постановили заблокировать у девиц в своих деревнях телефоны, а все джинсы сжечь. С мобильником наперевес "Конечно! Там же одни старушки" — так прокомментировала мне активность женских панчаятов одна индийская коллега. Но дело не только в возрасте. В последнее время индийские девушки начинают все активнее выступать против того, что они считают обычной дискриминацией. В стране открыто поговаривают о "девичьей революции". И джинсы с мобильниками стали ее символами.

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Индия у нас почему-то считается страной свободных нравов — всему миру известен древний индийский трактат о любви "Камасутра". К тому же хиппи, облюбовавшие в 1970-е западное побережье Индостана, добавили красок этому мифу. Только вот на самом деле Индия — традиционная восточная страна. И спор о молодежной женской моде на деле — это спор о правах женщин и о том, каким государство будет в будущем. "В Индии женщинам приходится постоянно встречаться с проявлениями дискриминации. И это касается не только одежды", — сказала мне известная защитница прав женщин Ранджана Кумари из Центра социальных исследований в Нью-Дели. Для индийской деревни девочка-первенец до сих пор нередко считается "ненужным ребенком". Не случайно в Индии законодательно запрещено называть пол ребенка при УЗИ-обследованиях во время беременности — от девочек порой пытаются избавиться еще до рождения. Если же девочка все же появилась на свет, то обязана готовиться к роли работницы в семье и послушной жены, без учета ее мнения. Таково мнение традиционалистов. "Дискриминация женщин отмечается на всех этапах ее жизни", — подчеркивает госпожа Кумари. Самое возмутительное, что сторонники традиционных взглядов перекладывают вину за рост числа изнасилований и преступлений против женщин, который отмечен в стране, на самих женщин. Мол, всему виной эта "проникающая с Запада" современная музыка, мода, а также современное кино — индийские режиссеры, как это хорошо известно всем поклонникам Болливуда, предпочитают снимать фильмы о настоящей любви, а не о браках по договоренности. Не случайно главный министр Уттаракханда объяснил свои призывы к запретам рваных джинсов именно безопасностью женщин — такая одежда провоцирует агрессию. Изнасилования, кстати, тоже иногда представляют в Индии формой борьбы сторонников традиций с "новыми веяниями". Напомню нашумевшую историю, когда 16 декабря 2012 года 23-летняя студентка Джоти Сингх и ее молодой человек сели вечером в автобус, где уже было шестеро пьяных парней — они избили молодого человека и жестоко изнасиловали девушку, которая вскоре умерла. Преступников быстро поймали, но те оправдывались тем, что девушка "развратная, раз была не замужем, но гуляла с парнем". О том же говорил и адвокат насильников: "Она должна была сидеть дома!" Скажи мне, как ты одета… Это преступление откровенно продемонстрировало раскол в индийском обществе — если одни оправдывали насильников, то современная молодежь, прежде всего студенты делийских вузов, организовали серию массовых выступлений. Например, одно время Нью-Дели был парализован. Протестующие перекрыли город, обвиняли полицию и власти в продажности и неспособности прекратить волну изнасилований. Тогда правительство пошло на ужесточение наказания: максимальный срок заключения за такие преступления был увеличен с 10 до 20 лет тюрьмы, а также введена смертная казнь за изнасилование с убийством.

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