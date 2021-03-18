Почему в Шри-Ланке хотят запретить бурку

Власти островного государства и популярного в мире курорта Шри-Ланка привлекли на днях всеобщее внимание, когда заявили, что намерены запретить бурку — закрывающую лицо и фигуру одежду мусульманских женщин. Министр общественной безопасности Шри-Ланки Сарат Вирасекара отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение и требуется лишь одобрение кабинета министров и парламента.

Считалось, что вопрос решен и мусульманки на Цейлоне вот-вот начнут обходиться без этой одежды, которая и без того не слишком там популярна. Некоторые местные политики даже поторопились выступить с заявлениями наподобие: "кто хочет носить бурку, пусть убирается отсюда в Саудовскую Аравию". Но тут не прошло и трех дней, как МИД страны выступил с официальным разъяснением, что правительство не приняло решения о введении такого запрета и это лишь предложение. Оно "базируется на мерах предосторожности, которые необходимы по соображениям национальной безопасности", уточнил в заявлении МИД, добавив, что вопрос "еще только обсуждается".

Мода против безопасности

"Предложение о запрете бурки вызвало острую критику, в том числе в ООН и среди наших партнеров по региону. Очевидно, именно поэтому было решено пока не торопиться с этим решением", — сказал мне информированный источник, близкий к МИД Шри-Ланки, на условиях анонимности.

Он отметил, что в Коломбо сочли инициативу несвоевременной также и потому, что Организация Объединенных Наций намерена вскоре рассмотреть вопрос по правам человека в этом островном государстве. "Сейчас такой запрет, полагаю, был бы совсем не ко времени", — добавил собеседник.

Но на фоне сообщений о готовящемся на Цейлоне запрете женской бурки, облетевших мировую прессу, незамеченными остались другие инициативы правительства. Например, есть в планах провести строгую проверку медресе (мусульманских религиозных школ) и закрыть около тысячи из них. Также ожидается, что в соответствии с Законом о предотвращении терроризма может появиться норма по задержанию на срок до двух лет "лиц, подозреваемых в поддержке экстремистских идей" или в распространении религиозной, общинной и этнической ненависти.

Также можно отметить, что в этом году правительство вынесло постановление, согласно которому мусульмане, умершие от COVID-19, не могут быть похоронены, а должны быть сожжены, вопреки традициям. Но дело кончилось скандалом и обращением мусульман в суд, после чего решение было отменено.

Но все эти предложения уже вызвали острое недовольство мусульманской общины, которая составляет, правда, менее 10% от 21 млн населения острова. Многие ланкийские мусульмане уверены, что правительство перекладывает на них коллективную ответственность за действия нескольких экстремистов.