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Голикова: проект создания "санитарного щита" России нужно продлить до 2030 года

На эти цели планируется направить около 30 млрд рублей, заявила вице-премьер

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Проект создания в России "санитарного щита", рассчитанный сейчас до 2024 года, необходимо продлить до 2030 года. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас до 2024 года мы планируем на эти цели направить порядка 30 млрд рублей. Но 2024 годом проект не заканчивается. Все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно серьезно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", - сказала она.

Теги
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