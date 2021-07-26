Глава Кировской области Игорь Васильев заразился коронавирусом

ТАСС, 26 июля. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что заразился коронавирусом.

"Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове. Чувствую себя нормально благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев.

Он обратился к жителям региона с просьбой не откладывать вакцинацию.

По данным областного Минздрава, в регион поступило более 300 тыс. доз вакцины, полностью привились от COVID-19 более 220 тыс. человек. Вакцинация проходит в прививочных пунктах при городских и районных поликлиниках, по заявкам на ФАПах, в организациях и на предприятиях, а также в мобильных пунктах в популярных общественных местах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 49 693 случая коронавируса, 46 824 человека выздоровели, 425 умерли. В области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.