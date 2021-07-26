Автора текста для акции "Тотальный диктант - 2022" объявят в сентябре

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Автор текста для просветительской акции "Тотальный диктант - 2022" будет объявлен в начале сентября текущего года, сообщила в понедельник директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец на пресс-конференции в ТАСС.

"Автор "Тотального диктанта" 2022 года уже определен, уже текст готов, и мы объявим его в самом начале сентября. В этом году пораньше", - сообщила она.

Она отметила, что в будущих акциях авторами текста могут стать и номинанты Всероссийской литературной премии "Болдинская осень". По ее словам, премия позволяет определить качественные тексты и качественную литературу.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, объявление об этом состоялось в ноябре прошлого года.

Литературная премия "Болдинская осень" существует с 2007 года. Ее организатором выступает Министерство культуры Нижегородской области. До этого года премия была творческим конкурсом регионального масштаба, который проводился раз в два года. За 12 лет существования премии ее лауреатами стали 18 человек.