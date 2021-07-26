Небольшое похолодание и грозы ожидаются в регионах УрФО в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют грозы и дожди в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Небольшое похолодание придет в регион после тридцатиградусной жары, сообщили в региональных гидрометцентрах.

Ранее, 23 июля, сообщалось, синоптики прогнозируют жаркую погоду в регионах Уральского федерального округа, в Курганской и Челябинской областях местами температура достигала 36-37 градусов.

"[В Свердловской области 27 июля] облачно с прояснениями, ночью в горах, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем - 18-23, на крайнем севере и в горах до 14, днем местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. До четверга в регионе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью опустится до 4-6 градусов, днем в регионе к четвергу потеплеет до 21 градуса.

В Курганской области дожди ожидаются до четверга, по данным регионального гидрометцентра, температура воздуха ночью опустится до 6-14 градусов, днем - 17-23 градусов тепла. По данным Гидрометцентра России, в Челябинской области к среде похолодает до 20 градусов, до четверга в регионе ожидаются кратковременные дожди.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области во вторник ночью ожидается туман, днем - гроза, до четверга в регионе кратковременные дожди, похолодает до 5-10 градусов ночью, 14-19 - днем. В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с, дожди, температура воздуха в регионе составит 6-12 градусов ночью, местами до 1-2 градусов, днем - 15-21, местами до 10 градусов. Во вторник грозы ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе, до четверга в регионе дожди, температура воздуха местами поднимется до 22 градусов тепла.