Села Ставрополья получили более 30 передвижных медкомплексов по нацпроекту

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сельские территории Ставрополья получили 33 передвижных медицинских комплекса для обслуживания пациентов в отдаленных территориях. В числе комплексов мобильные фельдшерско-акушерские пункты, флюорографические и маммографические кабинеты, сообщили журналистам в понедельник в краевом Минздраве.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" сельские территории Ставропольского края получили 33 передвижных медицинских комплекса. Еще четыре будут переданы медикам в августе. Для ставропольских сел закуплены мобильных фельдшерско-акушерские пункты, флюорографические и маммографические кабинеты", - говорится в сообщении.

В Курскую районную больницу по нацпроекту передали передвижной маммограф на базе автобуса ПАЗ. "Новый маммографический комплекс даст возможность жительницам даже самых отдаленных поселений Курского муниципального округа регулярно проходить осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. Уже в самое ближайшее время начнутся первые профилактические выезды", - говорится в сообщении.

Впервые передвижные медицинские комплексы появились в Ставропольском крае в 2019 году, тогда по нацпроекту в регион были закуплены два комплекса. Поставка мобильных комплексов в 2021 году стала самой масштабной для региона.