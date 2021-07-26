ИИ-система "Ростелекома" выявила 14 тыс. нарушений при проведении ЕГЭ-2021

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект - специально разработанная "Ростелекомом" технология анализа поведения с использованием нейросети - выявил более 14 тыс. нарушений за весь период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает "Ростелеком", подводя итоги работы системы видеонаблюдения на ЕГЭ, который проходил в 85 субъектах с 31 мая по 17 июля 2021 года.

"Второй год подряд следить за ходом экзаменов помогал также искусственный интеллект - специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. В 17 субъектах РФ решение "Ростелекома" в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах и передавало информацию о нарушениях на проверку наблюдателя, а после - на утверждение модератора. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно "просматривал" видеопоток из 2 921 аудитории, а в офлайн - архивные видео из 37 586 аудиторий, расположенных в том числе в зарубежных ППЭ [пункт проведения экзамена]. За весь период проведения ЕГЭ нейросеть выявила более 14 000 нарушений", - отмечается в сообщении.

Консультационную поддержку пользователей портала видеонаблюдения обеспечивал центр обработки вызовов "Ростелеком Контакт-центр" в Челябинске. Для поддержки пользователей портала "Ростелеком" организовал бесплатную горячую линию в коде 8-800, на которую поступило 6 764 обращения. По электронной почте поступило 1 240 обращений, на запросы операторы отвечали в течение восьми минут.

"Оборудование, установленное сотрудниками "Ростелекома", отработало в штатном режиме, без сбоев: в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ велась трансляция изображения на портале видеонаблюдения, наблюдатели внимательно следили за тем, чтобы участники не пользовались подсказками и запрещенными предметами. Второй год подряд существенную помощь в этой работе им оказывал искусственный интеллект <…> Если один наблюдатель способен следить максимум за четырьмя аудиториями одновременно, то возможности искусственного интеллекта ограничены только задействованными аппаратными средствами. В дальнейшем применение искусственного интеллекта во время экзаменов позволит полностью исключить человеческий фактор и оставить онлайн-наблюдателей только для верификации нарушений, выявленных нейросетью. Мы также рассчитываем, что в новом учебном году в рамках проведения ЕГЭ география работы нейросети расширится", - сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков, чьи слова приводятся в сообщении.

О системе видеонаблюдения "Ростелекома"

Для сдачи ЕГЭ в 2021 году были задействованы 56 641 аудитория в 5 213 ППЭ и 1 533 аудитории региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием, обработка и проверка экзаменационных работ. Экзамены также прошли в 75 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 56 странах по всему миру. Видеонаблюдением было охвачено 99% аудиторий. В самых отдаленных ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, было установлено 156 офлайн-камер, видеозапись с которых сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего благодаря системе видеонаблюдения "Ростелекома" было получено 2 807 703 часа трансляций.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных "Ростелекома" в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения - до 1 марта 2022 года.