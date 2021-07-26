Кабмин не поддержал законопроект о правилах посещения магазинов и кафе с животными

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о праве кабмина устанавливать требования к посещению кафе и магазинов вместе с животными. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил глава профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, текст официального отзыва правительства есть в распоряжении агентства.

"Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - отмечается в документе.

Законопроект предлагает наделить кабмин полномочием по установлению требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных, предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, "в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере".

Как уточняли авторы в пояснительной записке, сегодня зачастую хозяева собак мелких пород берут их с собой при посещении кафе, ресторанов, продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. При этом, отмечали авторы документа, "периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона".

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Однако в кабмине отмечают, что вопросы, связанные с деятельностью организаций общественного питания и организаций торговли, "не относятся к предмету регулирования указанного федерального закона".

Как отметил Бурматов, в комитете Госдумы документ также не поддерживают. "Мы считаем, что бизнес должен становиться более pets friendly. Это в интересах 53% наших граждан, имеющих питомцев", - подчеркнул Бурматов.