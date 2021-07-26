Philip Morris призвала Великобританию ввести запрет на продажу сигарет

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Властям Великобритании следует добиться запрета на продажу сигарет в королевстве в течение ближайших 10 лет. С таким призывом в интервью воскресной газете Sunday Telegraph выступил генеральный директор международной табачной компании Philip Morris Яцек Ольчак.

"Мы можем представить себе мир без сигарет. Чем скорее он таким станет, тем лучше для всех", - заявил собеседник издания, по словам которого многие курильщики пока плохо информированы о существующих альтернативах табаку, в том числе электронных сигаретах. По словам Ольчака, "с помощью правильно составленных законов и информационной работы в некоторых странах" можно за 10 лет "раз и навсегда решить проблему [табакокурения]".

Глава Philip Morris считает, что в Великобритании запрета на сигареты можно было бы добиться даже за меньший срок, и подтвердил, что компания готова отказаться от продажи своих сигарет, включая продукцию под лидирующей по популярности в стране маркой Marlboro, в течение 10 лет.

"Я хочу, чтобы для нашей компании курение стало пройденным этапом, - сказал он. - Марка [Marlboro] исчезнет. Лучший выбор для потребителей - перестать курить, но если они не могут это сделать, то наилучшая ближайшая альтернатива - перейти на другие продукты, которые лучше [сигарет]".

Еще в 2016 году Philip Morris заявила о планах перехода к "будущему без дыма". Компания планирует продавать свои "альтернативы сигаретам", не предполагающие сжигания табака, в 180 странах. В компании утверждают, что использование электронных сигарет безопаснее курения, хотя "и не лишено рисков".

"Табачная отрасль уже давно подрывает политические меры, направленные на контроль потребления табака, ради финансовой выгоды", - заявил Sunday Telegraph Иэн Уолкер - исполнительный директор благотворительной организации Cancer Research, занимающейся исследованием онкологических заболеваний и привлечением внимания к проблеме рака в обществе.

По его словам, Philip Morris и другие табачные компании позиционируют себя "как часть решения проблемы курения, в то же время активно продавая и рекламируя по всему миру смертельный продукт, которым являются сигареты".

Позиция ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий употребления табака в мире ежегодно умирает свыше 8 млн человек. Более 1,2 млн - некурящие люди, которые подвергаются воздействию дыма, который выдыхают курильщики.

ВОЗ подчеркивает, что изделия на основе нагревания табака (ИНТ), которые многие компании продвигают на рынке в качестве альтернативы сигаретами, "по определению токсичны и содержат канцерогены", что требует применения к ним тех же мер регулирования, которые действуют в отношении остальной табачной продукции. Организация предупреждает и о вреде, который наносит никотин в электронных сигаретах, не содержащих табака. ВОЗ рекомендует строго регулировать их продажу и не рекламировать их в качестве средства отказа от курения по крайней мере до тех пор, пока в медицинском сообществе не сложится консенсус по поводу их эффективности в этом качестве.