Египет ожидает прибытие делегации из России для оценки готовности курортов

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Руководство Египта ожидает прибытие 27 июля российской делегации для оценки эпидемической ситуации в стране перед возобновлением с 9 августа авиасообщения между РФ и египетскими курортами. Об этом сообщил министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба.

"27 июля ожидается прибытие российской делегации для оценки эпидемической ситуации в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде", - приводит в понедельник слова министра местная газета Al-masry Al-youm.

Как указал чиновник, все необходимые мероприятия для обеспечения здоровья туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде проведены, а аэропорты этих двух городов получили международные свидетельства о готовности воздушных гаваней с точки зрения соблюдения антикоронавирусных мер и проведения противоэпидемических мероприятий.

В Египте с населением более 100 млн человек с начала пандемии зарегистрировано свыше 284 тысяч случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, более 227 тысяч пациентов выздоровели. От осложнений умерли 16 487 человек. В целом ситуация с коронавирусом в стране несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время суточный прирост новых инфицированных снизился до 30-50 человек.

23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что Россия направит в арабскую республику межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

О возобновлении авиасообщения

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.