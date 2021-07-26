Оптовые рынки под Ростовом остаются закрытыми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля./ТАСС/. Оптовые рынки в Аксайском районе под Ростовом-на-Дону, блокированные правоохранительными органами, остаются закрытыми, решения об их открытии не принималось. Об этом рассказала ТАСС директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Как ранее сообщил ТАСС источник, инициативная группа торговцев с заблокированных рынков убирала бетонные блоки, блокировавшие въезд на рынок. На фоне этой ситуации полиция усилила наряды на торговых площадках.

"Никаких решений об открытии рынков не было", - сказала она, подтвердив, что рынки все еще остаются закрытыми.

Также источник пояснял, что ранее инициативная группа, представляющая предпринимателей, работавших на рынке, добилась выдачи предписания МЧС по обеспечению противопожарной безопасности на территории. Согласно этому документу, бетонные блоки должны убрать для обеспечения беспрепятственного проезда на территорию рынка в случае возникновения возгорания.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задействовали около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановили по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.