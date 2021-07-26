В Кирове создадут штаб по созданию системы мониторинга атмосферного воздуха

КИРОВ, 26 июля. /ТАСС/. Активисты, чиновники и специалисты надзорных ведомств войдут в рабочую группу по созданию системы мониторинга атмосферного воздуха в Кирове, где жители нескольких микрорайонов регулярно жалуются на появление неприятных запахов. Об этом в понедельник сообщил председатель общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов в ходе рабочей встречи с руководством региона.

Жители юго-западного района Кирова регулярно жалуются на неприятные запахи, которые появляются преимущественно в вечернее и ночное время. Также жители микрорайона "Озерки" ранее регулярно жаловались на задымление и едкий запах, а также выходили на пикеты с призывами решить проблему выбросов с предприятий, расположенных рядом.

"Непростая ситуация, связанная с запахами. Создается рабочая группа, штаб по формированию в Кировской области системы мониторинга атмосферного воздуха. Все будут в этом принимать участие, и активисты, и Росприроднадзор, Роспотребнадзор, медики", - сказал Исмаилов.

Ранее в правительстве области сообщили, что министерство охраны окружающей среды прорабатывает вопрос создания локальной системы мониторинга состояния воздуха в городе. Система должна помочь вовремя выявлять потенциальные источники загрязнения воздуха и предоставлять информацию надзорным органам. По данным ведомства, сейчас на отечественном рынке представлены несколько программно-аппаратных комплексов для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды.

Опыт применения сети мониторинга в Кировской области уже есть. В 2010-2011 годах в Кирово-Чепецке работал газоанализатор, который измерял в атмосферном воздухе хлор и хлорные соединения в режиме онлайн. Доступ к ресурсу и регулярным данным имели все жители города Кирово-Чепецка. С того момента за весь период наблюдений не зафиксировали ни одного превышения по этим веществам, уточнили в правительстве.