Аксенов анонсировал создание около 3,7 тыс. мест в детских садах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Крыма до конца года введут в эксплуатацию 23 детских сада, что позволит создать около 3,7 тыс. мест для детей. Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети "Вконтакте" написал глава региона Сергей Аксенов.

"Идет активное строительство дошкольных образовательных учреждений: в этом году мы вводим в эксплуатацию 23 объекта по общей программе, которые создадут 3,7 тыс. мест", - написал Аксенов

Еще 38 детских садов власти планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это позволит создать в Крыму более 7 тыс. мест для детей. Таким образом, как отметил Аксенов, в регионе рассчитывают к концу 2022 - началу 2023 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей из очереди в детские сады.

Ход строительства детских садов в Крыму 26 июля обсудили на прошедшем в режиме видеоконференции совещании под руководством министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Также обсуждались вопросы капитального ремонта и строительства школ, их обеспечение новыми учебниками и другие вопросы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.