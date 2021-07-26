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РФ и Таиланд намерены проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации

Это один из шагов, необходимых для открытия границ и возобновления сообщения между странами, говорится в сообщении Роспотребнадзора

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Королевства Таиланд провели в понедельник совместную видеоконсультацию по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. В частности, обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против ковида, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что это один из шагов, необходимых "для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией".

Кроме того, во время консультации научно-исследовательские институты Роспотребнадзора представили информацию о разработке и использовании в России тест-систем для диагностики COVID-19 и других инфекций, о разработке вакцины от коронавируса, в также первых итогах проведенного исследования популяционного иммунитета населения к вирусу. "Обе стороны подчеркнули важность совместного противодействия инфекционным заболеваниям и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций", - сказано в сообщении.

Итогом консультаций стала договоренность развивать рабочее взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, прежде всего по таким направлениям как лабораторная диагностика, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета. Отмечается также, что таиландские коллеги выразили заинтересованность в изучении российского опыта введения мер реагирования на распространение COVID-19. "Помимо COVID-19 взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества по контролю за иными инфекционными заболеваниями, важными для региона", - сказано в тексте.

Теги
ТаиландРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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