Делегация из РФ пробудет с инспекцией на курортах Египта до 30 июля

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Прибывающая 27 июля в Египет российская делегация будет находится на курортах страны с инспекцией до пятницы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник министерством гражданской авиации арабской республики.

"Делегация российских официальных лиц в составе представителей Российского департамента мониторинга здоровья, Российского научно-исследовательского института и Федерального агентства по туризму (Ростуризм) прибудет 27 июля с визитом в Каир, который продлится до конца этой недели, до пятницы, для проверки профилактических и оздоровительных мер, принимаемых в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады с целью противодействия угрозе коронавируса в преддверии выполнения решения о возобновлении полетов из РФ на курорты Египта 9 августа", - отмечается в нем. В коммюнике также указывается, что эксперты, помимо воздушных гаваней курортных городов, также проинспектируют ряд отелей и больниц на предмет соблюдения ими необходимых медицинских и эпидемиологических стандартов.

Как подчеркнули в ведомстве, многие российские авиакомпании уже обратились с запросами на выполнение полетов на египетские курорты, однако пока точного расписания рейсов нет. В министерстве ожидают, что все разрешения будут выданы по завершении проверки делегацией Шарм-эш-Шейха и Хургады и передачи ею отчета правительству РФ.

23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено 9 августа. Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что Россия направит в арабскую республику межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

Возобновление полетов

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.