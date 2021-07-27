Специалисты Минобороны построили в Туве центр для оказания медицинской помощи населению

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ возвели в Кызыле (Республика Тыва) современный консультативно-диагностический центр для оказания медицинской помощи жителям региона, сообщили журналистам в ведомстве.

"В новом трехэтажном комплексе созданы все условия для диагностики, амбулаторного лечения, а также проведения хирургических операций. Поликлиника рассчитана на обслуживание до 300 пациентов в день", - сказали в министерстве.

В центре оборудованы помещения флюорографии, рентгена, магнитно-резонансной томографии, лучевой диагностики, кабинеты физиотерапии, кислородная станция и др.

В декабре 2020 года военные строители сдали в Кызыле новый многофункциональный медицинский центр на 200 коек, построенный по решению президента РФ для оказания высококвалифицированной помощи населению региона. Центр в числе прочего укомплектован компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также стационарной лабораторией для проведения ПЦР-диагностики.