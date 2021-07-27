В Якутии разработали проект агрегатора арктических туристических сервисов

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Участники кадрового конкурса "Таланты Якутии" разработали проект агрегатора туристических сервисов для Арктики, сообщил ТАСС во вторник руководитель центра корпоративного обучения Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии Евгений Колганов.

"В рамках конкурса "Таланты Якутии" мы разделили участников на два факультета: "Развитие Арктики" и "Комплексное развитие сельских территорий". В рамках акселерационно-образовательной программы "Lab.Talent" участники не только получат знания, но и смогут реализовать идеи и проекты. За время обучения команды участников создают проекты, которые улучшают качество жизни в Арктике", - отметил собеседник агентства.

Один из проектов учащихся факультета "Развитие Арктики" направлен на создание единой цифровой базы данных, объединяющей в себе все туристические сервисы арктических районов Якутии. Как пояснил Колганов, речь идет о платформе, упрощающей поиск и сортировку информации по актуальным туристическим маршрутам. Ожидается, что тестовый запуск платформы состоится в ноябре 2021 года. Планируется создание мобильного приложения, ориентированного на платформы Android и iOS.

Стимул для развития

Участникам команды предстоит выделить основные маршруты с повышенным потенциальным спросом. К примеру, экстремальный туризм (восхождение на горные вершины, недельный тур в Арктике в минус 50 градусов), уникальные палеонтологические туры, посещение Плейстоценового парка, где ведут эксперименты по воссозданию ареала обитания бизонов и овцебыков на территории северных районов республики.

В рамках проекта будет создан мультиязычный сервис помощи внутренним и внешним туристам, включая информационные сервисы, сервисы навигации и самообслуживания. "Создание единой цифровой платформы послужит стимулом для развития туристического потенциала Республики Саха (Якутия), а также вовлечет самозанятых лиц в туристскую деятельность (гиды, инструкторы, экскурсоводы, оленеводы, рыболовы, охотники). Единое пространство с гибким добавлением новых компаний по предоставлению услуг в интерактивную карту снизит их затраты на маркетинг и рекламу, а также облегчит поиск потенциальных клиентов, в том числе международных туристов (особенно из стран Юго-Восточной Азии)", - считают разработчики платформы.

Кадры для Арктики

Высшая школа инновационного менеджмента может запустить подобную межрегиональную программу подготовки управленческих кадров в Арктике. "На данный момент программа профессиональной переподготовки "Управление развитием Арктики" состоит из четырех модулей: основы управления Арктикой, управление проектами, навыки управления проектами в Арктике, практическая часть. В рамках обучения применяется проектный подход, то есть участники в рамках обучения готовят и реализовывают проекты, направление на развитие арктических территорий", - сказал Колганов.

Предполагается, что формат обучения будет дистанционным. Программа будет реализована при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии.

"Таланты Якутии" - это масштабный кадровый конкурс для решительных и целеустремленных молодых людей, готовых стать новыми лидерами Якутии. Конкурс создан на базе республиканской деловой игры "Министр", направленной на раскрытие личностного, профессионального и управленческого потенциала участников.