Рейс из Перми в Нижний Новгород и Ростов-на-Дону задержали на шесть часов

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Азимут" из Перми в Нижний Новгород и Ростов-на-Дону во вторник задержали на шесть часов в аэропорту вылета из-за неисправности бортового компьютера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

"27 июля в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка регулярного рейса А4 254 по маршруту Пермь - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону авиакомпании "Азимут". По причине неисправности бортового компьютера, перевозчиком принято решение заменить воздушное судно", - говорится в сообщении.

Время вылета перенесено с 05:10 (03:10 мск) на 11:35 (09:35 мск). На рейс зарегистрирован 71 пассажир, из которых 13 - несовершеннолетние. Ситуация находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.