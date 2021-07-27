Коэффициент распространения ковида в России остался на уровне 0,98

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник остался на уровне 0,98. Он держится ниже единицы уже восемь дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Показатель меньше или равен единице в семи из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он опустился до 0,85, в Красноярском крае составил 0,98, а в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Иркутской и Свердловской областях - ровно 1.

В Воронежской области при этом индикатор вырос до 1,02, в Ростовской он равен 1,09, а в Самарской - 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.