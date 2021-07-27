Мишустин отметил успехи Сахалинской области в вакцинации от ковида

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сахалинская область находится в числе российских регионов, которые наиболее активно организовали вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко.

"Я смотрю, что вы и по вакцинации в первых рядах тех, кто наиболее активным образом организовал эту работу", - заметил глава кабмина.

Премьер также отметил успехи региона в расселении аварийного жилья, газификации. "Но все равно: все это хорошо, но без общения с людьми на месте сложно оценить, как именно люди думают о той работе, которая проводится властями, правительством", - добавил Мишустин.

Он также обратил внимание губернатора на то, что достижение национальных целей развития остается важнейшим ориентиром для всех регионов. "Мне кажется, Сахалин на Дальнем Востоке один из лидеров", - резюмировал глава кабмина РФ.