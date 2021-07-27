Рейсы из Симферополя в Краснодар и Минводы продолжат зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Авиационные рейсы, связывающие Симферополь с Краснодаром и Минеральными Водами, будут продолжены в течение осенне-зимнего сезона, сообщила во вторник пресс-служба крымского аэропорта.

"Прямые рейсы в Крым из Краснодара и Минвод продлили на всю зиму. В осенне-зимний период прямые рейсы между Симферополем и Краснодаром запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Между Крымом и Минводами самолеты будут курсировать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути по маршрутам составит около часа. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут". ТАСС в пресс-службе пояснили, что опыт зимних рейсов в эти города уже был.

По данным аэропорта, прошлой зимой рейсы выполнялись по 11 направлениям. В 2021 году планируют изменения.

"Аэропорт Симферополь начал формировать расписание на осенне-зимний период навигации. Летний сезон отметился рекордным количеством открытых направлений полетов в Крым. Зимой нас тоже ждут новинки, в частности, [как ранее уже сообщалось] рейсы между Симферополем и Калугой впервые станут круглогодичными. Работа по увеличению зимней маршрутной сети аэропорта продолжается", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора крымского аэропорта Сергея Дяйкина.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более пяти млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году ожидают не менее шести млн пассажиров.