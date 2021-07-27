В Югре решение о госпитализации пожилых с ковидом будут принимать за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Медики в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) будут принимать решение о госпитализации жителей Югры старше 60 лет, обращающихся к врачам по поводу коронавирусной инфекции, в течение суток. Соответствующее поручение департаменту здравоохранения Югры дала во вторник глава региона Наталья Комарова.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией у нас в регионе остается напряженной. <…> Поручаю департаменту здравоохранения автономного округа в отношении граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, принимать решение об их госпитализации в первые сутки обращения в медицинскую организацию по поводу заболевания COVID-19", - сказала в ходе заседания регионального оперативного штаба глава региона.

Она отметила, что по информации департамента здравоохранения Югры, коронавирусная инфекция более опасна для людей пожилого возраста, поскольку у них возможны недостаточный иммунный ответ и хронические заболевания, способные утяжелять течение болезни.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 27 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 64,5 тыс., выздоровели 60,9 тыс. человек, умерли 918 пациентов.