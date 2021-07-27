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Российский союз ректоров не намерен запрещать посещение очных занятий непривитым студентам

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что союз призывает все вузы проводить вакцинацию против коронавируса

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский союз ректоров (РСР) не планирует запрещать посещение очных занятий в новом учебном году студентам вузов, которые не прошли вакцинацию против ковида. Об этом заявил во вторник журналистам президент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий.

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"Сейчас запрещать приходить [тем], у кого нет вакцины, мы не будем", - сказал он.

Он отметил, что союз также призывает все вузы проводить вакцинацию против коронавируса.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, допускать к очным занятиям только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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