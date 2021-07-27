Сотни тысяч паломников канонической церкви Украины провели крестный ход в Киеве

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Сотни тысяч паломников со всех регионов Украины во вторник приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира. Мероприятие организовала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), торжественную службу на Владимирской горке в центре Киева провел ее предстоятель митрополит Онуфрий. Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в эфире телеканала "Интер" заявил о том, что крестный ход в Киеве посетили 350 тысяч человек.

Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами - Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Вечером начнется всенощное бдение на площади перед Успенским собором Печерской лавры.

На торжествах в Киеве в этом году присутствуют официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чешской церквей, в которые входят как епископы, так и священники с мирянами. Поучаствовать в крестном ходе в День Крещения Руси в столицу Украины приехала также группа паломников из Черногории.

В этом году крестный ход, по словам управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, посвящен идее верности православию. Он подчеркнул, что в условиях церковного раскола на Украине "сохранить верность православию" - особенно трудная задача, "поскольку церковный раскол взошел урожаем вражды, конфликтов и различных планов по уничтожению канонического православия".

Пандемия внесла свои коррективы в организацию мероприятия, которое в прошлом году из-за карантина было вообще отменено. Паломникам перед выездом в Киев из епархий обязательно измеряли температуру, обеспечивали медицинскими масками. Из-за массовых мероприятий в столице усилены меры безопасности, перекрыто движение транспорта на центральных улицах.

В числе верующих, которые прошли крестным ходом, - депутаты Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ). Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, присутствующий на мероприятиях, поздравил верующих с праздником Крещения Руси и подчеркнул, что в этот день православные молятся, "чтобы в стране наступил мир, благоденствие, порядок и стабильность". При этом он отметил, что ситуация в украинском православии остается сложная, раскол не прекращен, "продолжаются жуткие явления, как и при предыдущем президенте, когда отбирают силой храмы". "Это недопустимо. Мы поддерживаем каноническую церковь, нашу УПЦ, во главе с митрополитом Онуфрием", - сказал Бойко.

Церковный раскол на Украине

На Украине сейчас действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. По ее данным, сейчас в церкви 110 епископов, 53 епархии, 12 456 священнослужителей, 12 374 общины, 4 548 монахов, 255 монастырей. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, Патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.