В Москве наградят 19 семей почетным знаком "Родительская слава"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почетный знак "Родительская слава" вручат 19 семьям в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Принято решение о награждении 19 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы" в 2021 году. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста 5 лет.

"С момента учреждения почетного знака "Родительская слава города Москвы" им были награждены 315 многодетных семей. В 2021 году награду получили 19 семей (38 родителей), в которых родились и воспитываются 127 детей. В т. ч. 11 детей - в 1 семье, 10 детей - в 1 семье, 8 детей - в 1 семье, по 7 детей - в 6 семьях, по 6 детей - в 6 семьях, по 5 детей - в 4 семьях", - говорится в сообщении.

При награждении почетным знаком "Родительская слава города Москвы" одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение более 219 тыс. рублей.