CNN: США вернутся к ношению масок в помещениях из-за распространения дельта-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США во вторник распространят рекомендации, предписывающие ношение масок в помещениях независимо от статуса вакцинации. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рекомендации по ношению масок внутри помещений для вакцинированных были отменены в мае на фоне прогресса в борьбе с пандемией. Однако с июня темпы вакцинации стали замедляться. Президенту США Джо Байдену не удалось достичь поставленной им цели выйти на уровень в 70% вакцинированных ко Дню независимости Соединенных Штатов 4 июля. По данным ЦКПЗ, количество вакцинированных одной дозой на 26 июля составляло 57%, полностью вакцинированных - около 49%.

Наиболее низкий процент привитых сохраняется в южных штатах и штатах Среднего Запада, где многие жители остаются сторонниками республиканцев и консервативно настроены относительно вакцинации. Однако дельта-штамм, который передается легче, чем предыдущие варианты коронавируса, распространяется и в тех частях страны, где уровень вакцинации высок. За первые две недели июля количество новых случаев заболевания выросло более чем на 50% в 38 штатах. Более половины всех случаев приходится на дельта-вариант.

Несмотря на рекомендации на федеральном уровне и разрешение не носить маски для вакцинированных, направленное на то, чтобы простимулировать прививочную кампанию, от них отказались далеко не все. По информации корреспондента ТАСС, в последние месяцы в офисных зданиях и жилых комплексах были распространены собственные рекомендации, предписывающие обслуживающему персоналу - охранникам, уборщикам, инженерам - носить маски постоянно, вне зависимости от статуса вакцинации. Многие жители Нью-Йорка продолжали носить маски в помещениях, некоторые - и на улицах.

На этом фоне медленно проходит и процесс возвращения в офисы. Хотя ряд компаний предпринял шаги в этом направлении, как рассказали ТАСС представители нескольких офисных зданий на Манхэттене, за июнь и июль количество работающих в них сотрудников выросло с 2-3% в разгар пандемии до 10-15% от общего числа работавших раньше. В штаб-квартире ООН наблюдается похожая картина - коридоры и кабинеты в основном пустые, хотя требования по удаленной работе были отменены в начале июля.