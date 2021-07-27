Движение гидроциклов по Неве в центре Петербурга планируют запретить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. В Смольном планируют запретить плавание на водных мотоциклах в акватории Невы и под несколькими мостами в историческом центре города, соответствующий проект постановления опубликован во вторник на сайте городской администрации Петербурга.

"Внести изменение в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, утвержденные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1165, <...> дополнив правила пунктом 2.2.3 следующего содержания: "2.2.3. Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", - говорится в документе.

Кроме того, в документе указано, что контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки. Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, включая канал Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейский канал (от реки Мойки до Невы) и Зимнюю канавку.