Радионова, Дроздов и Сафронов вошли в состав жюри премии "Экология - дело каждого"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский ученый и ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов, российский художник Никас Сафронов, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев вошли в состав жюри международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором. Полный состав жюри и председатель будут объявлены позже, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова, которая также станет членом жюри.

"Известный российский художник Никас Сафронов вошел в состав жюри международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого" и оценит номинацию "Эко-рисунок". В состав жюри премии "Экология - дело каждого" также вошли советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ (с 2000 г.), ведущий программы "В мире животных" (1977-2018 гг.) Николай Дроздов, главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян", - рассказала она.

Радионова отметила, что членами жюри премии также стали директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, экс-посол республики Бенин в РФ Габриэль Кочофа, представители международных и федеральных СМИ.

Глава Росприроднадзора также вошла в состав жюри. "Надо признаться, я тоже войду в состав жюри", - рассказала Радионова.

О международной детско-юношеской премии

Премия "Экология - дело каждого" была учреждена Росприроднадзором весной 2021 году для поощрения детей и подростков от семи до 16 лет, а также волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов.

В настоящее время подано около 1 тыс. работ из 72 регионов РФ и несколько десятков работ из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире".

Для участия в проекте "Экология - дело каждого" дети выкладывают в социальные сети или на Rutube свои творческие работы - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии, где показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Заявку для участия в конкурса необходимо подать на официальном сайте премии до 1 октября 2021 года.

Награждение победителей международной детско-юношеской премии состоится в Москве 24 ноября.

Генеральным партнером проекта выступила АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральными партнерами проекта стали: Всероссийский детский центр "Орленок", ПАО "Сибур Холдинг", информационными партнерами - информационное агентство ТАСС, радиостанция "Детское радио", Rutube и другие.