Вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 1,5 млн человек

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Прививки от коронавируса сделали более 1,5 млн жителей Краснодарского края, план по вакцинации выполнен на 54%. На данный момент Кубань - лидер в России по темпам вакцинации, сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего на сегодня вакцинировано около 33% от взрослого населения региона.

Ранее сообщалось, что всего в Краснодарском крае запланировано привить 2 694 784 человека, что составляет 60% населения края, введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей

" Кубань - лидер в стране по темпам вакцинации, это показывает, что наши жители не безразличны к своему здоровью и здоровью окружающих. Я благодарен им за это. На данный момент прививки сделали порядка 1,5 млн человек, план выполнен на 54%.", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Таким образом, всего вакцинировано около 33% от общей численности взрослого населения региона

Уточняется, что на данный момент, в Краснодарский край поставлено более 1,6 млн доз вакцины. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Вакцинация проводится в 332 пунктах, среди которых 99 выездных. К жителям отдаленных территорий приезжают 24 передвижных ФАПа.

"Большая часть выездных пунктов вакцинации расположена в курортных городах - в Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике. Принимают не только жителей, но и гостей края. При этом даже в случае, если граждане из других субъектов не могут записаться на прививку через портал Госуслуг, они могут обратиться в любой пункт вакцинации", - отметили в пресс-службе.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус выявили у 57 998 человек, включая 3 732 детей. Более 46,9 тыс. пациентов выписаны с выздоровлением, 4 тыс. человек умерли. На сегодня 84 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 6 - на ЭКМО.