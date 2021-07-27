Партию вакцины "Спутник Лайт" доставят 28 июля в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что 28 июля республика получит партию российской вакцины "Спутник Лайт". Об этом во вторник сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"При поддержке Российской Федерации в Республику вечером 28 июля прибудет однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Ее главная особенность в том, что она не требует введения второго компонента и вырабатывает быстрый иммунный ответ организма, - цитирует Пасечника ЛИЦ. - От имени народа Луганской народной республики выражаю огромную благодарность Российской Федерации и политической партии "Единая Россия" за всестороннюю помощь и поддержку в борьбе с пандемией".

По словам главы республики, начиная с четверга каждый житель ЛНР сможет обратиться в поликлинику по месту жительства и предварительно записаться на вакцинацию. "При этом важно отметить, что вакцинация коснется не только конкретной группы населения, но и всех желающих", - сказал Пасечник.

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в Донецкую и Луганскую народные республики. Он также отметил, что это вопрос, "требующий внимательного к нему отношения".

С 1 февраля 2021 года в Донецкой и Луганской народных республиках началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".