Первый маршрут электробусов начал работать в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый маршрут электрических автобусов GAZelle e-NN, созданных на Горьковском автомобильном заводе, начал работать в постоянном режиме в Нижнем Новгороде. Маршрут связывает аэропорт Стригино и станцию метро "Парк культуры", сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Два электробуса GAZelle e-NN приступили к работе на пассажирском маршруте в Нижнем Новгороде, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро "Парк культуры", - говорится в сообщении.

Электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной со всеми остановками. Также по маршруту предусмотрен заезд к железнодорожной платформе Стригино, это позволит жителям Автозаводского района приехать к станции и пересесть на пригородный поезд, идущий без пробок до Московского вокзала или проспекта Гагарина. Время в пути на электричке до Московского вокзала составит 26 минут, до проспекта Гагарина - 50 минут.

До 27 августа маршрут будет бесплатным, а затем его включат в перечень городских под номером А-50, а стоимость проезда определят по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде. Также на маршруте будут действовать тарифы "Электронный кошелек 60 минут" и "Электронный кошелек 90 минут" с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды транспорта.

По словам главы региона Глеба Никитина, на новом маршруте используются отечественные автобусы и зарядная инфраструктура российского производства. "Для нас очень важно, что на первый пассажирский маршрут электрические "Газели" вышли на родине ГАЗа, в Нижнем Новгороде, в год 800-летия города. Электрификация городского транспорта - это глобальный процесс, который позволит повысить качество и комфорт жизни в мегаполисах. Речь идет не только об экологии, но и о снижении уровня шума, а также о широком внедрении цифровых сервисов, направленных на повышение безопасности и комфорта пассажиров и эффективности управления автопарками", - цитирует пресс-служба президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина.

Об электробусе

GAZelle e-NN - это первый российский легкий коммерческий электромобиль. Пассажировместимость электрической "Газели" - 17 человек, полная масса электромобилей - 4,6 тонны.

Нижний Новгород станет вторым после Москвы городом, где будет запущен отечественный электробус. Ожидается, что пассажиропоток превысит 700 человек в сутки. Маршрут ранее презентовали вице-премьеру РФ Александру Новаку.