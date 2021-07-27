Лайнер, на котором обнаружили вибрацию двигателя, вылетит из Крыма во Внуково до полуночи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", благополучно совершивший посадку в Симферополе при вибрации двигателя, вылетит обратно в Москву до полуночи, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вибрация двигателя была зафиксирована на пассажирском Boeing-737 при вылете из аэропорта Внуково, самолет направлялся в Симферополь. По данным бронирования, на борту находились предположительно 162 пассажира и семь человек экипажа.

"Пока не вылетели, но планируется, что полетим этим же бортом. Надеемся, [вылет состоится] до полуночи. Сейчас документальная работа", - сказал представитель авиакомпании.

Он уточнил, что после приземления самолет проверила техническая служба.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Симферополь, самолет во Внуково должен был вылететь в 18:10 (время совпадает с московским).