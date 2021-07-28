Вильфанд предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экстремально жаркую погоду прогнозируют в ближайшие дни на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области и в Крыму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже пять дней экстремально высокая температура на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. На Сахалине температура выше 30 градусов. И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары. По-прежнему очень жаркая погода и на севере Красноярского края - в Эвенкии температура достигает 30-35 градусов. На Таймыре температура достигает 25-26 градусов. Жара несусветная", - рассказал он.

По словам Вильфанда, сильная жара ожидает также юг европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31-36 градусов тепла, в Ростовской области - до 38 градусов тепла.

"В Крыму даже ночью температура около 24-25 градусов. Это минимальные значения, и это , 28 июля.", - отметил метеоролог.