Более 8 тыс. человек госпитализировали в Японии за неделю из-за жары

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. человек за неделю были госпитализированы по всей Японии с тепловыми ударами. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

По данным главного пожарного управления страны, выполняющего также роль МЧС, с 19 по 25 июля в больницы были отправлены по меньшей мере 8 122 человека. Это в 1,8 раза больше, чем неделей ранее. Не менее 23 человек умерли.

В основном с тепловыми ударами в Японии летом госпитализируют людей старше 60 лет. Они из соображений экономии могут не включать дома кондиционер или же подолгу работают в саду. Период наиболее жаркой погоды в стране приходится на июль и август. В среду в большинстве регионов температура воздуха превысит 30 градусов. Местные власти призывают население носить головные уборы, потреблять больше жидкости и ограничить время пребывания на солнце.